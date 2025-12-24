La palabra del año 2025, según Dictionary.com: no tiene significado concreto y mucha gente ni la entiende

No se sabe con certeza el origen de “6-7″ una palabra que genera incertidumbre al ser considerada “La Palabra del Año” según Dictionary.com.

Según se indica, es probable que las personas mayores de 20 años ni siquiera sepan de qué se trate, ya que esta palabra es popular entre las poblaciones más jóvenes.

Este fenómeno fue de tal magnitud en redes sociales como TikTok que le permitió ser elegida como la palabra del año, según el portal anteriormente mencionado.

La palabra ganó popularidad en redes sociales como TikTok. Foto: El País

La palabra “6-7″ (six-seven) ha generado un crecimiento en las búsquedas acerca de su significado; sin embargo, el intento es frustrado, ya que inclusive fuentes tan consultadas como Wikipedia luchan por definirla.

Wikipedia cataloga six-seven como un meme de origen estadounidense.

De acuerdo con datos de Dictionary.com durante algún tiempo las búsquedas relacionadas de six-seven en Google crecieron hasta un 600%, y se estima que la mayoría de esas búsquedas correspondían a padres y profesores desconcertados tratando de resolver el misterio 6-7.

La plataforma asevera lo complicado que es definir la palabra 6-7 Algunos dicen que significa más o menos, o ni una cosa ni otra, especialmente cuando se acompaña de su característico gesto con la mano, en el que ambas palmas miran hacia arriba y se mueven de manera alterna de arriba abajo. Algunos jóvenes, intuyendo una oportunidad para fastidiar a sus mayores, lo usan como respuesta a casi cualquier pregunta: ‘Hola, cariño, ¿qué tal el cole hoy?’ ‘¡6-7!’"

Se podría rastrear como un primer antecedente de esta palabra, la canción lanzada en el año 2024 por el rapero Skrilla la canción se titula Doot Doot (6 7).

Rapero menciona (6 7) en una canción. Foto: Getty Images

Aunque esta canción menciona 6-7 tampoco es reveladora para poder determinar con claridad el significado de la misma, lo que la hace cada vez más intrigante.

Puede que el nombre de la canción se deba a la calle 67 que era donde el rapero vivía en Filadelfia, también existe un código de policía que se utiliza para informar acerca de un fallecimiento, 10-67.

Aunque todo lo que se dice de esta expresión o palabra, como le quieren llamar algunos es teoría, sí ha sido algo que ha causado revuelo en las redes sociales y sigue dejando más preguntas que respuestas.

Es probable que con el tiempo se pueda definir un significado concreto, teniendo en cuenta el uso que se le dé dentro del ámbito comunicacional, por lo pronto se sigue teniendo la incertidumbre de que significa la palabra que Dictionary.com catalogó como la palabra del año.