El Almanaque del Viejo Granjero se publicó por primera vez en el año de 1792, durante el primer mandato de George Washington como presidente de los Estados Unidos.

El Almanaque ganó popularidad debido a sus datos astronómicos y predicciones meteorológicas a largo plazo.

El almanaque tiene predicciones. Foto: Bettmann Archive

Su primer editor fue Robert B. Thomas, quien también creó la fórmula para llegar a los datos que tenían en cuenta series de ciclos naturales; se estima que sus predicciones rondaban el 80% de acierto en promedio, según información de Almanac.

El Almanaque del Viejo Granjero es una publicación muy popular en todo el territorio estadounidense y millones de personas lo adquieren actualmente.

Predicciones para enero

Ya se encuentran disponibles las predicciones de este almanaque para el mes de enero y acá le compartimos algunas.

Noreste

Se prevé, según el almanaque, que en el noreste haya presencia de frío en estados como Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts y Nueva York; se estima que en las zonas del norte haya presencia de nieve y ráfagas de nieve hacia el sur hasta el 11 de enero.

Hay una breve temporada en la que estará soleado que va del 12 al 20 de enero y del 21 hasta el 26 hará un poco más de frío con lluvias y ráfagas de nieve con eventuales periodos templados.

Finalizando el mes, del día 27 en adelante, con sol, pero con temperaturas frías.

Sureste

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia experimentarán condiciones soleadas, pero frías del 1 al 6 de enero, del 7 al 14 de enero habrá presencia de lluvias, del 15 al 22 será un periodo soleado.

Del 23 al 24 de enero en las zonas del norte pueda haber nieve, pero en el sur la temperatura será fría pero soleada.

De manera esporádica se presentarán lluvias entre el 25 y 29 de enero y en los días finales del mes las temperaturas se tornarán frías y con presencia de lluvias.

Florida

En el estado de Florida, de acuerdo con el almanaque, hará más frío de lo normal, a principios de mes hará sol y diferentes lluvias entre el 1 y el 12.

Entre el 13 y 25 llegarán lluvias dispersas con periodos de sol, entre el 26 y el 31 todavía habrá lluvias en diferentes partes del estado.

¿Dónde adquirir el Almanaque?

Este almanaque se puede conseguir a través de distintas plataformas como Amazon, Ebay o librerias como Books-A-Million o Barnes & Noble.