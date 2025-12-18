Estados Unidos
A coleccionar: Servicio Postal de Estados Unidos lanzará estampilla especial
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) hará el lanzamiento de una estampilla especial celebrando los 150 años que cumple Colorado como estado.
Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política
18 de diciembre de 2025, 4:45 p. m.
El USPS emitirá estampilla conmemorativa por los 150 años que cumple Colorado siendo estado. Foto: USPS
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento