Que sus regalos de Navidad lleguen a tiempo: fechas límite para que lleguen antes de Navidad en Estados Unidos
Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anuncia las fechas límite para que los envíos lleguen antes de Navidad.
Luciano Andrey Sánchez Florez
Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.
Normalmente, el mes de diciembre es uno de los que trae consigo un gran número de personas que quieren enviar regalos a sus amigos y seres queridos; es por eso que el servicio postal anunció las fechas límite para que sus paquetes lleguen a tiempo.
Es importante mencionar que las oficinas postales estarán cerradas el jueves 25 de diciembre (por Navidad) y el jueves 1 de enero (por Año Nuevo), después de esos días operarán con normalidad.
Recuerde estar siempre pendiente de los horarios de operación publicados en la página oficial del Servicio Postal, pues en determinadas partes los horarios pueden variar.
Para entrega antes de Navidad, el USPS ha dispuesto las siguientes fechas límite:
Dentro de Estados Unidos continental:
- 17 de diciembre: USPS Ground Advantage y First-Class Mail.
- 18 de diciembre: Priority Mail.
- 20 de diciembre: Priority Mail Express.
En Alaska, Hawái, Puerto Rico y territorios de EE.UU.:
- 16 de diciembre: USPS Ground Advantage.
- 17 de diciembre: First-Class Mail.
- 18 de diciembre: Priority Mail.
- 20 de diciembre: Priority Mail Express.
Tenga en cuenta que estas fechas también dependen de otros factores como destino, origen y aceptación postal, también hay otras disposiciones para envíos militares o internacionales, por lo cual debe estar pendiente de la página oficial del Servicio Postal.
El Servicio Postal de Estados Unidos ha fortalecido en gran manera su red logística a lo largo del último año y esto le ha permitido tener una ventaja sobre sus competidores.
Además, se recomienda que si tiene que comprar algo en línea para posteriormente enviarlo a algún lado como regalo, lo haga con anticipación, de ese modo usted podrá hacer que sus envíos lleguen a tiempo, si lo que quiere es que lleguen antes de Navidad.