Suscribirse

Estados Unidos

Que sus regalos de Navidad lleguen a tiempo: fechas límite para que lleguen antes de Navidad en Estados Unidos

Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anuncia las fechas límite para que los envíos lleguen antes de Navidad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

12 de diciembre de 2025, 10:33 p. m.
Una persona del Servicio Postal de los Estados Unidos entrega correo el 12 de septiembre de 2024 en Miami Beach, Florida.
Fechas límite para que los envíos lleguen antes de Navidad. | Foto: Getty Images

Normalmente, el mes de diciembre es uno de los que trae consigo un gran número de personas que quieren enviar regalos a sus amigos y seres queridos; es por eso que el servicio postal anunció las fechas límite para que sus paquetes lleguen a tiempo.

Es importante mencionar que las oficinas postales estarán cerradas el jueves 25 de diciembre (por Navidad) y el jueves 1 de enero (por Año Nuevo), después de esos días operarán con normalidad.

ARCHIVO - Un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos carga paquetes ante una oficina de correos en Wheeling, Illinois, el 29 de enero de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
El 25 de diciembre y el 1 de enero las oficinas postales permanecerán cerradas. | Foto: AP

Recuerde estar siempre pendiente de los horarios de operación publicados en la página oficial del Servicio Postal, pues en determinadas partes los horarios pueden variar.

Para entrega antes de Navidad, el USPS ha dispuesto las siguientes fechas límite:

Dentro de Estados Unidos continental:

  • 17 de diciembre: USPS Ground Advantage y First-Class Mail.
  • 18 de diciembre: Priority Mail.
  • 20 de diciembre: Priority Mail Express.

En Alaska, Hawái, Puerto Rico y territorios de EE.UU.:

  • 16 de diciembre: USPS Ground Advantage.
  • 17 de diciembre: First-Class Mail.
  • 18 de diciembre: Priority Mail.
  • 20 de diciembre: Priority Mail Express.

Tenga en cuenta que estas fechas también dependen de otros factores como destino, origen y aceptación postal, también hay otras disposiciones para envíos militares o internacionales, por lo cual debe estar pendiente de la página oficial del Servicio Postal.

El Servicio Postal de Estados Unidos ha fortalecido en gran manera su red logística a lo largo del último año y esto le ha permitido tener una ventaja sobre sus competidores.

Además, se recomienda que si tiene que comprar algo en línea para posteriormente enviarlo a algún lado como regalo, lo haga con anticipación, de ese modo usted podrá hacer que sus envíos lleguen a tiempo, si lo que quiere es que lleguen antes de Navidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

2. Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

3. California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

4. Directo al corazón de América de Cali: jugador estrella se va y jugará en un gigante peruano

5. Estados Unidos levantó las sanciones contra el juez clave en el juicio a Bolsonaro: ¿siguen acercándose Trump y Lula?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNavidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.