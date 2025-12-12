Que sus regalos de Navidad lleguen a tiempo: fechas límite para que lleguen antes de Navidad en Estados Unidos

Normalmente, el mes de diciembre es uno de los que trae consigo un gran número de personas que quieren enviar regalos a sus amigos y seres queridos; es por eso que el servicio postal anunció las fechas límite para que sus paquetes lleguen a tiempo.

Es importante mencionar que las oficinas postales estarán cerradas el jueves 25 de diciembre (por Navidad) y el jueves 1 de enero (por Año Nuevo), después de esos días operarán con normalidad.

El 25 de diciembre y el 1 de enero las oficinas postales permanecerán cerradas. | Foto: AP

Recuerde estar siempre pendiente de los horarios de operación publicados en la página oficial del Servicio Postal, pues en determinadas partes los horarios pueden variar.

Para entrega antes de Navidad, el USPS ha dispuesto las siguientes fechas límite:

Dentro de Estados Unidos continental:

17 de diciembre : USPS Ground Advantage y First-Class Mail.

: USPS Ground Advantage y First-Class Mail. 18 de diciembre : Priority Mail.

: Priority Mail. 20 de diciembre: Priority Mail Express.

En Alaska, Hawái, Puerto Rico y territorios de EE.UU.:

16 de diciembre : USPS Ground Advantage.

: USPS Ground Advantage. 17 de diciembre : First-Class Mail.

: First-Class Mail. 18 de diciembre : Priority Mail.

: Priority Mail. 20 de diciembre: Priority Mail Express.

Tenga en cuenta que estas fechas también dependen de otros factores como destino, origen y aceptación postal, también hay otras disposiciones para envíos militares o internacionales, por lo cual debe estar pendiente de la página oficial del Servicio Postal.

El Servicio Postal de Estados Unidos ha fortalecido en gran manera su red logística a lo largo del último año y esto le ha permitido tener una ventaja sobre sus competidores.