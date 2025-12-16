Las postales de Nueva York bajo la nieve, en imágenes | Entre la magia de la Navidad y el frío extremo

Nueva York, la denominada capital del mundo, registró su primera nevada de 2025 el 16 de diciembre pasado. Las imágenes dejan ver que sitios tan turísticos como Central Park quedaron totalmente blancos, registrando hasta siete centímetros de nieve.

Una persona toma una fotografía en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

La gente camina por Central Park después de la nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

Un niño pasea en trineo en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

Una persona se toma una selfie en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

La gente patina sobre hielo en Wollman Rink en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

Una ardilla sentada en un árbol en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

Un niño juega en un columpio en Central Park después de una nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

Una persona camina durante la nieve que cae, el domingo 14 de diciembre de 2025, en el distrito de Brooklyn de Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) | Foto: AP

Una bandera ondea en el viento mientras cae nieve en Lowville, Nueva York, la noche del martes 9 de diciembre de 2025 | Foto: AP

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno natural también cayó con fuerza en Boston y en Filadelfia. El invierno en Estados Unidos está registrado, oficialmente, desde el domingo, 21 de diciembre de 2025, hasta el viernes, 20 de marzo de 2026. Posteriormente será así:

Primavera: 20 de marzo – 20 de junio

Verano: 20 de junio – 22 de septiembre

Otoño: 22 de septiembre – 21 de diciembre

De acuerdo con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas en la ciudad estadounidense, la “ciudad que nunca duerme”, son las siguientes:

Temperatura actual: -1°C (aproximadamente 30°F).

Sensación térmica: de -4°C (25°F) debido al viento.