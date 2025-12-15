Suscribirse

Nueva York suspende reglas de estacionamiento tras intensa nevada

La ciudad libera temporalmente las restricciones de estacionamiento en lados alternos, para facilitar la limpieza de calles y prevenir accidentes.

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 8:35 p. m.
Las calles de Nueva York cubiertas de nieve mientras los conductores aprovechan la suspensión temporal de las reglas de Estacionamiento en Lados Alternos.
Calles de Nueva York cubiertas de nieve mientras los conductores aprovechan la suspensión temporal de las reglas de estacionamiento | Foto: Getty Images

Nueva York enfrenta una semana inusual luego de que las autoridades municipales suspendieran temporalmente las reglas de Estacionamiento en Lados Alternos, tras una nevada que cubrió calles y avenidas de la ciudad.

La medida busca facilitar las labores de limpieza, despejar las vías principales y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones en medio de las condiciones climáticas adversas.

Contexto: Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

Suspensión temporal de reglas de estacionamiento en lados alternos

En respuesta a las intensas nevadas registradas en los últimos días en el área metropolitana, las autoridades de la Ciudad de Nueva York decidieron suspender de manera temporal las reglas de Estacionamiento en Lados Alternos (Alternate Side Parking, ASP), una de las normas más relevantes que regulan la ubicación de los vehículos en las calles urbanas.

Según informó el Departamento de Transporte de la ciudad, la medida busca facilitar las labores de despeje de nieve en las principales arterias, permitir el funcionamiento eficiente de barredoras y quitanieves, y reducir el riesgo de congestión y accidentes en medio de las condiciones climáticas adversas. De acuerdo con un artículo de Newsweek, la decisión responde a la necesidad urgente de priorizar la movilidad y la seguridad vial.

Durante este lunes 15 de diciembre, los conductores no estarán obligados a mover sus vehículos conforme a las restricciones del ASP, lo que significa que no deberán reubicarlos de un lado a otro de la calle para permitir el barrido mecánico programado.

Las autoridades explicaron que la acumulación de más de dos pulgadas de nieve durante el fin de semana ha puesto bajo presión la operación de los servicios urbanos, desde la limpieza de vías hasta la recolección de residuos, según los registros oficiales y los pronósticos meteorológicos locales.

Hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de dos personas en el estado de Nueva York por episodios cardíacos, mientras los organismos correspondientes se afanaban en retirar la ingente cantidad de nieve acumulada en la vía pública.
Conductores en Nueva York aprovechan la suspensión temporal del ‘Alternate Side Parking’ mientras la ciudad limpia las calles tras la nevada.” | Foto: Governor Kathy Hochul/Twitter/ @GovKathyHochul

Impacto en conductores y logística urbana

La suspensión de las reglas de estacionamiento se extenderá solo por 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:59 del lunes, y todas las demás normas de estacionamiento siguen vigentes.

Así, el pago de parquímetros continúa siendo obligatorio y las multas por infracciones distintas al ASP pueden seguir aplicándose.

Esta precisión busca evitar confusiones entre los conductores y las agencias de tránsito, en un momento en que miles de residentes dependen del transporte privado para su movilidad diaria.

Históricamente, la ciudad suele suspender las normas de estacionamiento en lados alternos no solo por condiciones meteorológicas extremas, sino también en días festivos y ocasiones de emergencia.

En el calendario oficial, estas suspensiones están previstas para fechas como Navidad y Año Nuevo, reflejando una práctica administrativa que busca equilibrar la operatividad municipal con las necesidades de los ciudadanos, como lo informa el medio en mención.

La suspensión temporal de las reglas de estacionamiento no solo busca facilitar la limpieza, sino también minimizar el riesgo de que vehículos queden atrapados o bloqueen la operación de máquinas quitanieves, una de las prioridades en cualquier ciudad con alta densidad de población y tráfico constante.

Contexto: Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

La suspensión de las reglas puede extenderse, pero depende de decisiones de la ciudad basadas en condiciones específicas.

La medida de este lunes coincide con advertencias meteorológicas que pronostican más nevadas y posibles acumulaciones adicionales, lo que elevaría la presión sobre los equipos de mantenimiento de calles y la logística de transporte urbano.

