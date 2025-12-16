Miles de residentes del norte de California fueron advertidos este martes de permanecer en sus hogares y evitar actividades al aire libre, luego de que los niveles de contaminación alcanzaran valores considerados insalubres.

La alerta sanitaria se activó tras detectarse una alta concentración de partículas finas PM2.5, capaces de afectar gravemente la salud respiratoria y cardiovascular, según informaron agencias ambientales y de salud pública.

Un fenómeno ambiental que elevó los riesgos sanitarios

Según el visor oficial de calidad del aire AirNow, hacia las 4:00 a. m. (hora del Este) se detectaron zonas con niveles insalubres de contaminación en el norte de California, incluyendo comunidades al este de la Sierra Nevada y en distintos valles montañosos.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 150 puntos, un valor que activa recomendaciones preventivas tanto para personas vulnerables como para la población en general.

Ante este escenario, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aconseja limitar el ejercicio al aire libre, ajustar las rutinas físicas y posponer actividades para minimizar la exposición a contaminantes.

Según datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), episodios como este suelen presentarse en estas regiones durante el invierno y están asociados a inversiones térmicas que dificultan la dispersión de contaminantes. En este caso, el fenómeno se relaciona con la acumulación de partículas debido a las condiciones atmosféricas adversas, las actividades agrícolas y la permanencia de aire estancado en los valles altos, según un artículo publicado por Infobae.

La alta concentración de partículas finas PM2.5 en el aire puede agravar problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente en niños, adultos mayores y personas con asma u otras afecciones pulmonares. | Foto: Universal Images Group via Getty

Lugares en donde se concentrarán los peores niveles de contaminación atmosférica

El informe matutino de AirNow señaló que los niveles más elevados del AQI se concentraban en Portola, Chester, sectores del Plumas National Forest y Sierra Valley.

En esas zonas, las partículas finas PM2.5 alcanzaron concentraciones superiores a 55 microgramos por metro cúbico. Este rango, según la EPA, puede provocar efectos adversos en la salud incluso en personas sin afecciones previas tras varias horas de exposición.

Los mapas interactivos difundidos por AirNow mostraban amplias áreas teñidas de rojo y púrpura, códigos que indican condiciones de aire insalubre y muy insalubre, respectivamente.

Los efectos inmediatos de la exposición a altos niveles de PM2.5 pueden incluir irritación de ojos, nariz y garganta, tos persistente y empeoramiento de síntomas en personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

A largo plazo, estudios epidemiológicos han vinculado la exposición continua a estas partículas con una mayor incidencia de ataques cardíacos y mortalidad prematura.