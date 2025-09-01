Suscribirse

Estados Unidos

Alerta por posible contaminación en agua potable: cientos de comunidades podrían estar en peligro en varias zonas de Estados Unidos

Un reciente estudio alertó sobre la posibilidad de encontrar residuos químicos permanentes en el agua potable de varias zonas del país

Redacción Mundo
1 de septiembre de 2025, 2:51 p. m.
Procuraduría abre investigación a alcaldesa por contaminación de agua con mercurio en Santander
Las aguas subterráneas, que suelen usarse para obtener agua potable, podrían tener residuos de sustancias químicas | Foto: Getty Images / vitranc

Un estudio publicado en Environmental Science and Technology encendió las alarmas sobre la calidad del agua potable que se está consumiendo en varios lugares de Estados Unidos.

De acuerdo a los resultados arrojados por esta investigación, 2.219 fuentes de agua potable en todo Estados Unidos están contaminadas con niveles de sustancias químicas artificiales PFAS, por encima de lo establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Contexto: Alerta de seguridad pública: Walmart retira 850.000 botellas de agua tras casos de ceguera

Sitios contaminados con PFAS

En total, se estiman 9,552 sitios con contaminación por PFAS en EE. UU., que afectan a alrededor de 172 millones de personas.

Estudios independientes calculan que podrían existir más de 57 mil lugares presuntamente afectados, como son los sitios industriales, las plantas de tratamiento, estaciones de Bomberos, aeropuertos y bases militares.

“Los productos químicos están presentes en nuestra agua, provienen principalmente del uso de espuma contra incendios, y estas espumas se usaban principalmente en bases militares, aeropuertos y estaciones de Bomberos municipales”, dijo Graham Peaslee, profesor de física en la Universidad de Notre Dame, Indiana.

Expertos advierten que el problema requiere acción urgente, monitoreo continuo y planes para proteger la salud pública.

Mapeo de la crisis de contaminación por PFAS
Mapeo de la crisis de contaminación por PFAS | Foto: Captura de pantalla sitio o ficial EWG. org

¿Cómo se ha detectado la presencia de PFAS en el agua potable?

Las investigaciones hechas por el Laboratorio del Proyecto PFAS han advertido sobre la concentración de estos químicos en un nivel máximo de contaminación de 4 partes por billón, establecido por la Agencia de Protección Ambiental.

Lo anterior, unido con otros informes que se han hecho sobre el tema, revelan que hay una gran propagación de estos residuos químicos en las fuentes de agua potable, lo que podría traer graves consecuencias para la salud de los norteamericanos.

“Nuestros hallazgos muestran la necesidad de cerrar el grifo de las emisiones de PFAS de sus fuentes”, dijo a Newsweek Kimberly Garrett, profesora de la Escuela de Salud Pública de CUNY y autora principal del estudio.

Por otra parte, Graham Peaslee advirtió en Newsweek sobre el peligro que puede representar seguir consumiendo este tipo de agua:

“Si 200 millones de personas beben concentraciones de PFAS superiores a este límite, eso significa que estas sustancias químicas están causando al menos 20.000 cánceres adicionales y, muy probablemente, muchos más, ya que algunas de las concentraciones superan significativamente los límites de 4 partes por billón para el agua potable”, añadió.

Lo anterior vuelve a recalcar la importancia de tomar medidas drásticas para frenar los agentes contaminadores, sin embargo, la situación no es tan clara, pues de acuerdo a lo que un portavoz de la agencia EPA dijo a Newsweek, esta “no está familiarizada con el estudio y no puede comentar sobre dichos hallazgos”.

Además, agregó que las pruebas de agua potable a nivel nacional son limitadlas, debido a que los MCL federales (niveles máximos contaminantes) que se establecieron en el 2024, no se implementarán hasta 2029 o incluso un poco más tarde.

Contexto: Alarma en EE. UU. por agua contaminada: riesgos ocultos que afectan a millones de mascotas

Pese a esto, la agencia no se ha quedado quieta, por lo que continúa con el monitoreo de 29 sustancias químicas PFAS en el agua potable, bajo la Norma de Monitoreo de Contaminantes no Regulados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Fernando Cristo critica al Consejo de Estado por tumbar su partido En Marcha: “Se ha pasado por la faja”

2. Pico y placa en Cali: así rotará la medida este martes, 2 de septiembre

3. América de Cali ya le tiene reemplazo a Raimondi: se conoció el nuevo técnico que llegaría

4. ¿Cuál es la historia del Labor Day? 5 datos que debe saber

5. Vladimir Padrino López lanzó duras amenazas a Estados Unidos: “Estamos preparados para responder a cualquier circunstancia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAgua potableAlertacontaminación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.