Estados Unidos

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Estados Unidos apuesta por país latinoamericano haciéndole donaciones para fomentar su crecimiento.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

23 de diciembre de 2025, 4:54 p. m.
Le haría millonarias donaciones.
Le haría millonarias donaciones. Foto: Getty Images

Estados Unidos, en el marco de su política de cooperación internacional, ha decidido declarar a Ecuador como elegible para poder recibir donaciones que tienen como objetivo incentivar el crecimiento y desarrollo.

Esto se hace a través de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), de acuerdo con lo dicho por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, esta decisión tomada por parte del MCC responde a una sólida relación bilateral y diferentes aspectos como compromiso con la seguridad y avances en la estabilidad fiscal, de acuerdo con lo citado por El Comercio.

En medio de tensión con Venezuela, Estados Unidos realiza un nuevo ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico; una persona habría fallecido

Ecuador recibiría donaciones a gran escala, es importante mencionar que este tipo de transacciones no son créditos otorgados, es decir, que el hecho de recibirlas no incrementa la deuda pública del país.

Esta es una gran ayuda para países en desarrollo, Ecuador resultó como uno de los más beneficiados, Bolivia y Guatemala accedieron a apoyos, pero a menor escala que los de Ecuador.

Crisis Ecuador - Bandera Ecuador
Esto es gracias a la relación sólida entre Estados Unidos y Ecuador Foto: Getty Images

“Las selecciones de hoy subrayan las oportunidades de profundizar nuestras alianzas más cerca de casa y de fortalecer la capacidad de la MCC para fomentar el crecimiento económico, aumentar la prosperidad y ofrecer beneficios significativos al sector privado de Estados Unidos”, afirmó Christopher Landau, vicesecretario de Estado.

También menciona: “Esperamos seguir consolidando una sólida presencia en el Hemisferio Occidental para alcanzar nuestros objetivos compartidos y generar resultados concretos para el pueblo estadounidense, así como para los pueblos de Ecuador, Bolivia y Guatemala”.

Esto se da en medio de las crecientes tensiones del Gobierno de Donald Trump con países latinoamericanos como Venezuela y Colombia.

Estas medidas también se hacen con el fin de ampliar las oportunidades comerciales para empresas estadounidenses, según información oficial.

Dólar dólares
No tendrán que pagar intereses. Foto: Adobe Stock

Ecuador ahora debe entrar en unos procesos de análisis, para determinar los sectores que se deben priorizar para la inversión y de esa manera obtener resultados más eficaces y alineados con el propósito mismo del programa.

Cuando la implementación comienza se le pide a los países que recibieron las donaciones establecer entidades que vigilen esa implementación y estas entidades regularmente están bajo el nombre Millennium Challenge Accounts (MCA).

Después de la implementación se tiene que rendir cuentas de los resultados obtenidos a través del programa.

“La Corporación Reto del Milenio (MCC) es una agencia independiente del gobierno estadounidense dedicada a impulsar los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos mediante una asistencia exterior orientada a resultados”, de acuerdo a información publicada en la página oficial del MCC.

Noticias Destacadas