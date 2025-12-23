Este lunes se confirmó que una embarcación había sido atacada por orden del secretario de guerra de los estados unidos, según se indica esta embarcación al parecer transportaba droga.

Este nuevo acontecimiento se da en el marco de la crecientes tensiones entre el gobierno del presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, ya son varias las embarcaciones que han sido atacadas por parte del gobierno estadounidense.

Según se indica en información suministrada por El comando Sur de Estados Unidos, la embarcación era de bajo perfil y, al parecer, esta estaba operada por organizaciones terroristas.

Esto dijo el Comando Sur de los Estados Unidos a través de X “la embarcación de perfil bajo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Al menos una persona habría fallecido en medio de este suceso.

Este tipo de acciones ejecutadas por el gobierno estadounidense han despertado polémica, pues desde septiembre que empezaron este tipo de operaciones, la cifra de muertos asciende a 105.

Estos ataques han generado discusiones legales en torno a la legitimidad de los mismos y si estos se pueden ejecutar de acuerdo a las leyes.

