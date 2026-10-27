Guía rápida para activar el filtro que bloquea automáticamente las llamadas spam que recibe a diario

Una de las situaciones más molestas en la actualidad es recibir llamadas de números desconocidos. En medio de la jornada laboral, durante una comida o incluso en los momentos de descanso, el teléfono puede sonar repetidamente para ofrecer servicios, promocionar productos o insistir en ofertas que el usuario no ha solicitado.

El truco de los cinco minutos que debería aplicar todos los días para proteger su celular de fraudes y estafas

Aunque muchas de estas comunicaciones tienen fines comerciales, otras generan preocupación por su posible relación con intentos de fraude. Detrás de un número desconocido puede haber desde una empresa legítima hasta un delincuente que busca engañar a quien responde para obtener información personal o financiera.

En algunos casos, las comunicaciones se repiten varias veces al día, incluso después de rechazar una oferta o ignorar números que no están registrados en la agenda. Ante esta situación, los celulares cuentan con herramientas como los filtros antispam, que ayudan a reducir las interrupciones y a identificar comunicaciones que podrían representar un riesgo.

Estas funciones pueden reconocer números reportados por otros usuarios o detectar patrones asociados con llamadas masivas. Dependiendo del dispositivo y de la configuración elegida, el teléfono puede mostrar una advertencia, silenciar la comunicación o bloquearla automáticamente.

De acuerdo con Google, el proceso se realiza directamente en el dispositivo, por lo que no requiere una conexión wifi ni consume datos móviles.

Mujer se agarra la cabeza mientras habla por celular. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

¿Cómo activar el filtro de llamadas?

Para utilizar esta función, primero es necesario comprobar que la aplicación ‘Teléfono’ esté actualizada. Luego, se debe abrir la aplicación, ingresar al menú de opciones, seleccionar Configuración y buscar el apartado Filtro de llamadas y spam o Filtro de llamadas, según las opciones disponibles en el equipo.

Una vez allí, es posible elegir el nivel de protección, que puede incluir opciones básicas, medias o máximas. De esta manera, cada usuario puede ajustar el funcionamiento de la herramienta según sus necesidades.

Sin embargo, hay algunas consideraciones que conviene tener presentes. La compañía advierte que el filtro puede presentar inconvenientes si el móvil tiene aplicaciones de terceros para grabar llamadas o capturar la pantalla. Por ello, recomienda desactivar este tipo de aplicaciones antes de utilizar la función.

Imagen de referencia de mujer usando el filtro de llamadas spam. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

También es importante aclarar que esta herramienta no está disponible en todos los países ni en todos los celulares. Su funcionamiento depende de la región, el modelo del dispositivo y las opciones habilitadas, por lo que algunos usuarios podrían no encontrarla en la configuración.

Aunque dicha característica no eliminan por completo el riesgo de fraude, sí pueden ayudar a reconocer comunicaciones sospechosas y a tomar precauciones antes de responder.