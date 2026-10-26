La advertencia que hacen los expertos a quienes tienen instalado WhatsApp Plus

Aunque WhatsApp cuenta con diversas funciones que facilitan la comunicación diaria, algunos usuarios buscan opciones adicionales para personalizar la aplicación, desde cambiar los colores y las tipografías hasta modificar los iconos y la apariencia de los chats.

¿En qué consiste el método ‘LAP’ que podría evitar que lo estafen a través de una llamada telefónica?

En respuesta a ese interés surgió WhatsApp Plus, una versión modificada de la aplicación original que promete herramientas adicionales de personalización y privacidad.

Entre sus opciones se encuentran la posibilidad de cambiar los temas y las fuentes de texto, así como ocultar el estado de conexión, evitar que otros contactos sepan cuándo se está escribiendo o se ha leído un mensaje y consultar estados sin aparecer en la lista de visualizaciones.

Sin embargo, aunque estas funciones pueden resultar atractivas para quienes desean tener un mayor control sobre la apariencia y el uso de sus conversaciones, utilizarlas implica riesgos para la seguridad y la privacidad.

Meta, compañía responsable de WhatsApp, advierte que las aplicaciones y los sitios web no oficiales son desarrollados por terceros y no cuentan con la validación de la empresa. Por esta razón, no es posible verificar sus prácticas de seguridad ni garantizar que protejan adecuadamente la información personal de los usuarios.

Imagen de referencia de notificaciones de WhatsApp. Foto: AFP

El uso de estas versiones modificadas podría exponer datos privados, como mensajes, archivos compartidos y otros contenidos almacenados en el dispositivo. Además, al no existir garantías sobre su funcionamiento, algunas aplicaciones podrían incluir programas maliciosos capaces de robar información o afectar el rendimiento del celular.

A estos peligros se suma la posibilidad de perder el acceso a la cuenta. Según las advertencias, utilizar aplicaciones no oficiales o vincular la cuenta a ellas infringe las condiciones del servicio, por lo que la compañía puede aplicar restricciones, incluidas suspensiones temporales o permanentes. También podrían presentarse inconvenientes para utilizar determinadas funciones de la plataforma.

Imagen de referencia de mujer usando WhatsApp Plus. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Por estas razones, WhatsApp no recomienda instalar versiones modificadas que prometan herramientas adicionales sin contar con la autorización de la compañía. Aunque puedan ofrecer opciones que no están disponibles en la aplicación original, sus beneficios no garantizan que sean seguras.

Para evitar estos riesgos, lo más recomendable es descargar la aplicación únicamente desde las tiendas oficiales de aplicaciones y abstenerse de utilizar versiones modificadas o servicios externos cuya seguridad y tratamiento de datos no hayan sido verificados.