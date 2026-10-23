El truco de los cinco minutos que debería aplicar todos los días para proteger su celular de fraudes y estafas

Los avances tecnológicos también han abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes, quienes pueden ejecutar ataques desde diferentes lugares y, en muchos casos, ocultar su identidad. Esta condición les permite actuar a distancia para intentar acceder a información privada.

Estafadores están llamando para despojar cuentas bancarias: expertos advierten sobre peligrosos números

Estas amenazas no afectan únicamente a los computadores de empresas o grandes organizaciones. Los dispositivos personales también están expuestos, especialmente los teléfonos inteligentes, que acompañan a sus propietarios durante gran parte del día y permiten acceder a servicios bancarios, redes sociales, correos electrónicos y otras plataformas con solo unos toques en la pantalla.

Pero ¿qué buscan los delincuentes cuando intentan vulnerar un celular? Detrás de estos ataques hay diferentes intereses, entre ellos obtener dinero, robar información personal y suplantar la identidad de los usuarios para cometer fraudes.

A través de los móviles es posible ingresar a aplicaciones bancarias, billeteras digitales y plataformas de comercio electrónico que almacenan datos financieros. Por eso, los atacantes pueden intentar robar contraseñas, códigos de verificación y otros datos que les permitan tomar el control de las cuentas de sus víctimas.

Además, estos dispositivos suelen concentrar conversaciones privadas, contactos, fotos, documentos y correos electrónicos. En manos equivocadas, esa información puede utilizarse para diseñar engaños más convincentes, extorsionar o hacerse pasar por ellos ante familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Imagen de referencia de delincuentes hackeando un celular. Foto: Getty Images

Aunque existen herramientas como los antivirus para reducir algunos riesgos, su uso no garantiza una protección absoluta. Por eso, los especialistas recomiendan complementar estas soluciones con hábitos que contribuyan a reforzar la seguridad digital.

Entre las medidas que han llamado la atención está la recomendación de apagar el celular durante cinco minutos al día. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mencionó esta práctica durante una intervención televisiva y aseguró que puede ayudar a proteger el dispositivo frente a determinadas amenazas.

La explicación está relacionada con el funcionamiento de algunos programas maliciosos. Cuando el teléfono está apagado, estos no pueden ejecutar acciones ni establecer conexiones con el dispositivo durante ese periodo.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) también recomienda reiniciar periódicamente los teléfonos móviles como una forma de dificultar ciertos ataques informáticos. Aunque lo ideal es hacerlo semanalmente, convertir el reinicio en un hábito puede contribuir a mejorar la seguridad del equipo.

Imagen de referencia de mujer que fue estafada. Foto: Composición Semana

Estas precauciones pueden ser especialmente útiles para quienes utilizan el celular de manera intensiva o almacenan información sensible en él. Aun así, deben acompañarse de otras prácticas, como mantener actualizado el sistema operativo, evitar instalar aplicaciones de fuentes desconocidas y utilizar contraseñas seguras.

También es conveniente revisar los permisos de las aplicaciones y limitar su actividad en segundo plano cuando no sea necesaria.