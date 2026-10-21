La aplicación que debería desinstalar ahora mismo: expertos advierten sobre sus riesgos

Los ciberdelincuentes aprovechan los avances tecnológicos para desarrollar estrategias como la suplantación de identidad, con las que buscan engañar a las víctimas y obtener información personal. Sin embargo, una nueva modalidad consiste en hacerse pasar por la propia aplicación, aprovechando la confianza de los usuarios para distribuir versiones fraudulentas.

Expertos alertan sobre peligrosa estafa que podría dejar cuentas bancarias en ceros al retirar dinero de un cajero automático

De acuerdo con el sitio web El Economista, una aplicación falsa que imita a WhatsApp habría logrado superar las 500.000 descargas a través de Google Play, la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos Android. Su distribución habría sido posible por fallos en los mecanismos de control, generando preocupación sobre los riesgos que pueden representar.

La compañía ESET suele alertar sobre la presencia de aplicaciones maliciosas que imitan el nombre o la apariencia de plataformas conocidas para ganarse la confianza de los usuarios. Este tipo de estrategias busca que las personas las descarguen e instalen en sus dispositivos sin sospechar que podrían representar una amenaza.

Una aplicación falsa que imita a WhatsApp habría logrado superar las 500.000 descargas a través de Google Play. Foto: Getty Images

Detrás de estas aplicaciones fraudulentas pueden ocultarse mecanismos diseñados para sustraer contraseñas, obtener información bancaria o instalar programas maliciosos en los dispositivos sin que las víctimas lo adviertan. Estas acciones pueden comprometer la privacidad de los usuarios y exponerlos a diferentes riesgos de seguridad digital.

La aplicación que debería borrar de su celular cuanto antes

De acuerdo con testimonios publicados en Reddit, la aplicación fraudulenta de WhatsApp llegó a aparecer entre los resultados patrocinados cuando los usuarios buscaban la plataforma. Su apariencia era prácticamente idéntica a la original, pues utilizaba imágenes, capturas de pantalla y descripciones similares.

Expertos en ciberseguridad ya habían advertido sobre los riesgos de este tipo de funciones. Foto: Getty Images

Una de las principales señales de alerta era el nombre del desarrollador: Agment Assets, en lugar de Meta, la compañía propietaria de WhatsApp. Aunque la aplicación ya fue retirada, permaneció durante varias semanas en Google Play mediante la sección Early Access, diseñada para ofrecer versiones preliminares de algunas aplicaciones.

Expertos en ciberseguridad ya habían advertido sobre los riesgos de este tipo de funciones, especialmente cuando la falta de comentarios de otros usuarios dificulta detectar posibles fraudes.