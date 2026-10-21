El desecho de un alimento cotidiano que podría convertirse en una nueva fuente de energía

Un alimento podría convertirse en una materia prima para producir combustibles alternativos. Se trata del suero salado, un subproducto de la fabricación de quesos como el chédar, que contiene altas concentraciones de sal y lactosa.

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De acuerdo con los científicos, estas características dificultan su tratamiento y hacen que su vertido represente un problema ambiental, pues puede sobrecargar las plantas de tratamiento de aguas residuales y contribuir a la contaminación hídrica.

Frente a este desafío, investigadores de la Heriot-Watt University, en Escocia, estudian cómo aprovechar este residuo de la industria láctea para contribuir al desarrollo de nuevas fuentes de energía. La iniciativa busca transformar un desecho difícil de gestionar en un recurso útil, lo que podría ayudar a reducir la dependencia de los combustibles convencionales.

Un alimento podría convertirse en una materia prima para producir combustibles alternativos. Foto: Getty Images

Según Jane White, experta en valorización de residuos de la Universidad Heriot-Watt, “la industria de alimentos y bebidas genera una amplia variedad de subproductos que todavía contienen componentes valiosos, aunque su gestión puede resultar compleja”.

¿Cómo se produciría este combustible?

La propuesta de los investigadores consiste en utilizar bacterias capaces de fermentar la lactosa y otros azúcares presentes en el suero salado para producir bioetanol, un combustible que puede emplearse en el transporte y la generación de calor en los hogares. Aunque esta técnica ya se utiliza para aprovechar residuos de origen animal y vegetal, el objetivo es extenderla a sectores industriales.

La propuesta de los investigadores consiste en utilizar bacterias capaces de fermentar la lactosa y otros azúcares presentes en el suero salado para producir bioetanol Foto: adobe stock

Según la doctora White, estos materiales representan una oportunidad para “encontrar nuevos usos para materiales que actualmente se consideran residuos. De esta manera, la investigación ”puede dar lugar a soluciones que aporten beneficios tanto medioambientales como comerciales”, agregó.

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de suero lácteo ronda los 180 millones de toneladas y podría alcanzar los 240 millones para 2030. Actualmente, cerca del 60% se utiliza para elaborar otros productos alimenticios, como suplementos nutricionales, mientras que el 40% restante se destina a la alimentación animal, como fertilizante o se desecha.