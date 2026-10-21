La nueva consola de Xbox que apunta a ser una de las más costosas: estos son los nuevos detalles de Project Helix

Días atrás, Xbox anunció sus planes para desarrollar una nueva consola bajo el nombre de Project Helix. Esta iniciativa contempla el lanzamiento de un nuevo dispositivo portátil para videojuegos durante la temporada navideña de 2027, así como una consola de sobremesa que llegaría en el mismo periodo de 2028, según la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma.

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De acuerdo con Sharma, el proyecto se adelantó en agosto de este año y contempla el desarrollo de “una gran familia de dispositivos”. Por ello, además de una consola de próxima generación, que permitirá ejecutar videojuegos tanto de consola como de PC, la iniciativa también incluye otras novedades de hardware.

Ahora, en una entrevista con el medio Fortune, Sharma reveló nuevos detalles sobre los próximos dispositivos de Xbox, que indican los lanzamientos durante las temporadas navideñas de 2027 y 2028.

Directora ejecutiva de Xbox confirmó nuevos planes para la próxima generación de la compañía. Foto: Microsoft - Xbox

Con estas dos novedades en el mercado de las consolas, la compañía busca ofrecer una experiencia de juego que motive a los usuarios a elegir sus dispositivos por encima de los de otras empresas del sector. Según explicó Sharma, la estrategia también apunta a recuperar la fidelidad de los jugadores hacia Xbox.

Ahora bien, con respecto al funcionamiento de las nuevas consolas, la compañía planea incorporar un software desarrollado por el propio equipo de Xbox, diseñado para optimizar el rendimiento de los videojuegos. Sin embargo, esta propuesta ha generado diferencias internas con el equipo de Windows, que planteaba utilizar una versión simplificada de Windows Home.

La compañía busca ofrecer una experiencia de juego que motive a los usuarios a elegir sus dispositivos por encima de los de otras empresas del sector. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sharma también señaló que Xbox lidera las decisiones relacionadas con el sistema operativo de Project Helix. No obstante, destacó que la compañía mantiene una estrecha colaboración con el equipo de Windows, ya que el desarrollo de las nuevas consolas requiere un trabajo conjunto entre ambas divisiones.

En cuanto al precio, las estimaciones dadas por la compañía apuntan a que la consola Helix podría costar entre 1.200 y 1.800 dólares, equivalentes a unos 3.800.000 y 5.700.000 pesos, respectivamente. Este valor estaría relacionado con la incorporación de componentes de alta calidad.

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De confirmarse estas cifras, el dispositivo tendría un precio considerablemente superior al de las consolas actuales de Xbox. Tras los incrementos registrados en agosto de este año, los modelos Xbox Series S y Xbox Series X alcanzan un precio máximo de 2.800.000 pesos colombianos aproximadamente.

El costo final también podría estar condicionado por la actual crisis de suministro y la elevada demanda de componentes como la memoria RAM y los chips. Esta situación ya ha repercutido en otras compañías del sector, como Valve, que advirtió que el precio de su Steam Machine estaría influenciado por el encarecimiento de estos componentes.