Microsoft actualiza Windows 11 con una mejora que promete hacerlo hasta un 20 % más rápido: estas son las novedades

Microsoft anunció una serie de cambios para Windows 11 con los que busca mejorar el rendimiento de los computadores y ofrecer una experiencia de uso más fluida.

Entre las novedades se encuentran ajustes en el manejo de la memoria RAM, mejoras en herramientas habituales del sistema, nuevas funciones de búsqueda y una aplicación de Fotos renovada. Según la compañía, estas optimizaciones pueden aumentar hasta en un 20 % la capacidad de respuesta del sistema operativo.

La fórmula de Excel que suma varios valores en cuestión de segundos y evita errores en los cálculos

La actualización responde al propósito de reducir los tiempos de espera y lograr que los equipos funcionen con mayor agilidad durante las actividades cotidianas. Los cambios abarcan desde el inicio del PC hasta el uso del Explorador de archivos, la búsqueda de información y aplicaciones como Microsoft Edge y Microsoft 365.

De acuerdo con Europa Press, Navjot Virk, vicepresidente corporativo de Experiencias de Windows, explicó en una publicación del blog oficial de la empresa que parte de este avance se debe a una administración más eficiente de los recursos del equipo. La idea es dar prioridad a las aplicaciones y tareas que el usuario está utilizando, en lugar de destinar una cantidad innecesaria de memoria a procesos que permanecen en segundo plano.

Esta modificación puede resultar especialmente útil en computadores con 8 GB de RAM, una capacidad que todavía está presente en numerosos equipos. De acuerdo con Microsoft, Windows 11 ahora puede conservar hasta 2 GB adicionales de datos activos en la memoria, evitando que parte de esa información tenga que trasladarse a unidades de almacenamiento más lentas.

Así luce el logo de Microsoft. Foto: Getty Images

También se incorporaron ajustes para disminuir el consumo de memoria de las funciones que no se están utilizando. En dispositivos con 8 GB de RAM o menos, por ejemplo, los widgets se cargarán únicamente cuando el usuario los abra. Con este cambio, el sistema puede liberar más de 200 MB de memoria para destinarlos a otras actividades.

Las novedades también incluyen cambios en la apariencia y el funcionamiento de distintas herramientas del sistema operativo. Microsoft amplió las posibilidades de personalización del menú “Inicio” y la barra de tareas, incluida la opción de modificar su ubicación en la pantalla.

Windows 11 tendrá una nueva forma de buscar y editar fotos

La compañía comenzó a probar con los participantes de Windows Insider una nueva experiencia de búsqueda que pretende ir más allá de mostrar archivos, aplicaciones y resultados. La intención es convertir esta herramienta en un punto de acceso para realizar determinadas acciones sin tener que abrir otras secciones del sistema.

Logo de Microsoft en el celular. Foto: Getty Images

A estas novedades se suman mejoras en la conexión entre los computadores y los teléfonos Android. Desde Windows, los usuarios podrán responder mensajes, atender llamadas, abrir aplicaciones del móvil y continuar algunas actividades que habían comenzado en el dispositivo.

Por otro lado, la aplicación ‘Fotos’ recibió una renovación orientada a facilitar la organización y edición de imágenes. La nueva experiencia reúne en una misma galería las fotografías almacenadas en el computador y las procedentes de bibliotecas conectadas, con una vista que permite consultar más contenido de forma simultánea.