El truco para tomar mejores fotos desde la ventana del avión y evitar los molestos reflejos

A la hora de viajar, muchas personas buscan capturar los mejores momentos de la experiencia a través de fotografías y videos que les permitan conservar esos recuerdos. Una de las escenas más atractivas suele encontrarse en las ventanas del avión, desde donde es posible contemplar paisajes que ofrecen una perspectiva diferente del mundo.

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Montañas, ciudades, extensiones de agua y formaciones de nubes adquieren una apariencia particular cuando se observan desde varios kilómetros de altura. Sin embargo, aunque la vista resulte impresionante, no siempre es fácil conseguir una foto que refleje lo que se ve a simple vista.

Esto se debe a que la cámara del celular debe adaptarse a las condiciones de iluminación y a las características del entorno. Como resultado, las imágenes pueden perder detalles, mostrar colores diferentes a los reales o no transmitir la misma sensación que produce observar el paisaje directamente.

A esto se suma el estado del cristal de las ventanillas, ya que están compuestas por varias capas y pueden tener pequeñas marcas, rayones o suciedad que afectan la calidad de la imagen. Además, si la cámara enfoca el vidrio en lugar del paisaje, la captura puede quedar borrosa o presentar reflejos que dificultan apreciar el exterior.

Imagen de referencia de persona tomando fotos desde el avión. Foto: Getty Images

Aunque estos factores influyen en el resultado, hay algunos ajustes sencillos que pueden ayudar a conseguir mejores resultados. Uno de los más importantes es desactivar el flash del celular antes de tomar la imagen.

Cuando el dispositivo detecta poca luz en el interior de la cabina, puede activar esta función automáticamente. El problema es que la luz no atraviesa el cristal para iluminar el paisaje, sino que rebota contra la superficie y genera destellos, reflejos o manchas luminosas que afectan la fotografía.

Esto puede reducir la nitidez y el contraste, además de ocultar detalles del exterior. La misma situación ocurre al tomar fotos a través de las ventanas de los carros, especialmente durante la noche o cuando hay una diferencia considerable entre la iluminación interior y exterior.

Imagen de referencia de persona tomando fotos desde el avión. Foto: Getty Images

Para evitarlo, lo recomendable es abrir la cámara del teléfono, localizar el icono del flash y comprobar que esté desactivado, en lugar de mantenerlo en modo automático. De esta manera, se evita que el dispositivo lo active en el momento menos oportuno.

Otro consejo útil consiste en acercar el celular a la ventanilla, sin presionarlo contra el cristal. Esta posición ayuda a disminuir los reflejos y permite obtener una imagen más limpia. Con estos sencillos cuidados, es posible aprovechar mejor las vistas durante el vuelo y conseguir fotografías que se acerquen más a lo que se observa desde el asiento.