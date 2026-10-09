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Las postales que dejan los hechos que marcaron esta semana alrededor del mundo

Fotografías Semana

9 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m.
Personas que llevan banderas israelíes caminan a través de una instalación que marca el tercer aniversario del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel. Playas de Tel Aviv, Israel, el miércoles 7 de octubre de 2026.
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