Las postales que dejan los hechos que marcaron esta semana alrededor del mundo

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embarcación y dos pescadores se notan mientras el sol se pone sobre el mar Mediterráneo en Beirut, Líbano, el jueves 8 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Hassan Ammar</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img3.jpg" class="d-block img3" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers, va por una encestada durante la primera mitad de un partido de baloncesto de pretemporada de la NBA contra los New York Knicks, el lunes 5 de octubre de 2026, en Filadelfia.</p> <span>Foto: AP / Matt Slocum</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img4.jpg" class="d-block img4" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Palestinos caminan por una calle rodeada de edificios destruidos en los ataques militares israelíes durante la guerra entre Israel y Hamás en la ciudad de Gaza, el martes 6 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Jehad Alshrafi</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img5.jpg" class="d-block img5" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Un hombre parado en el techo de un automóvil mientras otro vadea a través de aguas fangosas, después de que fuertes lluvias causaran inundaciones repentinas en el distrito Las Condes de Santiago, Chile, el jueves 8 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Esteban Felix</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img6.jpg" class="d-block img6" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Un manifestante pasa junto a botes de basura en llamas, quemados por manifestantes en los enfrentamientos con la policía después de una manifestación sobre la crisis de la vivienda en España. Barcelona, España, el lunes 5 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Emilio Morenatti</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img7.jpg" class="d-block img7" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Lugareños y rescatistas llevan a un hombre herido, rescatado de un edificio residencial destruido en un ataque con misiles rusos en Pryluky, Ucrania, el miércoles 7 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Evgeniy Maloletka</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img8.jpg" class="d-block img8" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Modelos en la colección Chanel Womenswear Primavera Verano 2027 presentada en París, Francia, el lunes 5 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Thomas Padilla</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img9.jpg" class="d-block img9" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Personas que llevan banderas israelíes caminan a través de una instalación que marca el tercer aniversario del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel. Playas de Tel Aviv, Israel, el miércoles 7 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Oded Balilty</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/galeria_9/img10.jpg" class="d-block img10" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Una cometa vuela sobre botes de rescate amarrados junto a un edificio de la policía, mientras el agua del desbordamiento del río Gomti inunda la zona residencial de Faizullaganj en Lucknow, India, el viernes 9 de octubre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Rajesh Kumar Singh</span> </div> </div> </div> <div class="carousel-controls"> <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#galleryCarousel" data-bs-slide="prev"> <span class="carousel-control-prev-icon"></span> </button> <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#galleryCarousel" data-bs-slide="next"> <span class="carousel-control-next-icon"></span> </button> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script> (function () { var root = document.getElementById('embed-root'); // ============================================================ // ALTURA DEL IFRAME (reemplaza al postMessage + listener externo) // ------------------------------------------------------------ // Como el iframe es srcdoc (mismo origen), podemos tocar // directamente window.frameElement, que es el <iframe> que nos // contiene en la página padre. Así el padre no necesita ningún // <script>. Se mide SOLO root (no documentElement.scrollHeight, // porque ese nunca baja de la altura actual del iframe y la // altura no podría encogerse al pasar de mobile a desktop). // ============================================================ function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + 'px'; } } catch (e) {} // Respaldo por si algún día se usa este mismo código fuera de srcdoc try { window.parent.postMessage({ type: 'EMBED_HEIGHT', height: h }, '*'); } catch (e) {} } window.addEventListener('load', sendHeight); window.addEventListener('resize', sendHeight); new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); Array.from(document.images).forEach(function (img) { if (!img.complete) { img.addEventListener('load', sendHeight, { once: true }); } }); // ============================================================ // Igualar alto de imágenes y pies de foto // CAMBIO: paddingH = 0 (las fotos ya no tienen padding lateral) // ============================================================ var slideImgs = Array.from(document.querySelectorAll('.carousel-item img')); var captions = Array.from(document.querySelectorAll('.carousel-caption')); var carouselContainer = document.querySelector('.carousel-container'); function getReferenceWidth() { return (carouselContainer && carouselContainer.clientWidth) || window.innerWidth; } function withOffscreenMeasurer(widthPx, callback) { var measurer = document.createElement('div'); measurer.style.position = 'fixed'; measurer.style.visibility = 'hidden'; measurer.style.pointerEvents = 'none'; measurer.style.left = '-99999px'; measurer.style.top = '0'; measurer.style.width = widthPx + 'px'; document.body.appendChild(measurer); try { return callback(measurer); } finally { document.body.removeChild(measurer); } } function equalizeImages() { if (!slideImgs.length) { return; } var paddingH = 0; var contentWidth = getReferenceWidth() - paddingH; if (contentWidth <= 0) { return; } var maxHeight = 0; slideImgs.forEach(function (img) { if (!img.naturalWidth || !img.naturalHeight) { return; } var scaledHeight = (contentWidth * img.naturalHeight) / img.naturalWidth; var totalHeight = scaledHeight + paddingH; if (totalHeight > maxHeight) { maxHeight = totalHeight; } }); if (maxHeight > 0) { slideImgs.forEach(function (img) { img.style.height = maxHeight + 'px'; }); } } function equalizeCaptions() { if (!captions.length) { return; } var maxCaptionHeight = withOffscreenMeasurer(getReferenceWidth(), function (measurer) { var maxH = 0; captions.forEach(function (cap) { var clone = cap.cloneNode(true); clone.style.height = 'auto'; clone.style.minHeight = '0'; clone.style.position = 'static'; measurer.appendChild(clone); if (clone.scrollHeight > maxH) { maxH = clone.scrollHeight; } measurer.removeChild(clone); }); return maxH; }); if (maxCaptionHeight > 0) { captions.forEach(function (cap) { cap.style.height = maxCaptionHeight + 'px'; }); } } function recalcAll() { equalizeImages(); equalizeCaptions(); sendHeight(); } function whenImagesReady(callback) { var pending = slideImgs.filter(function (img) { return !img.complete; }); if (pending.length === 0) { callback(); return; } var remaining = pending.length; function done() { remaining--; if (remaining === 0) { callback(); } } pending.forEach(function (img) { img.addEventListener('load', done, { once: true }); img.addEventListener('error', done, { once: true }); }); } whenImagesReady(recalcAll); if (document.fonts && document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(recalcAll).catch(function () {}); } window.addEventListener('load', recalcAll); var resizeTimer = null; function scheduleRecalc() { clearTimeout(resizeTimer); resizeTimer = setTimeout(recalcAll, 120); } window.addEventListener('resize', scheduleRecalc); if (carouselContainer) { new ResizeObserver(scheduleRecalc).observe(carouselContainer); } // ============================================================ // TECLADO: flechas izquierda / derecha // (el arrastre en mobile ya lo maneja Bootstrap por defecto) // Se desactiva el teclado nativo de Bootstrap (data-bs-keyboard=false) // para evitar que una flecha avance dos fotos. // Al pasar el mouse por la galeria se le da foco al iframe, // para que las flechas funcionen sin tener que hacer clic. // ============================================================ var carouselEl = document.getElementById('galleryCarousel'); var carouselInstance = bootstrap.Carousel.getOrCreateInstance(carouselEl); document.addEventListener('keydown', function (e) { if (e.key === 'ArrowLeft') { e.preventDefault(); carouselInstance.prev(); } else if (e.key === 'ArrowRight') { e.preventDefault(); carouselInstance.next(); } }); document.body.addEventListener('mouseenter', function () { window.focus(); }); })(); </script> </body> </html> '>