Experta revela video de la nueva estafa en WhatsApp: así están haciendo para robar a la gente

Los delincuentes pueden aprovechar fallas de seguridad para acceder a cuentas de WhatsApp y contactar a familiares y amigos con solicitudes de dinero. La especialista en ciberseguridad María Aperador explicó cómo funciona esta modalidad y qué medidas recomienda para prevenirla.

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El mensaje que puede poner en riesgo el dinero de familiares y amigos

Las solicitudes de dinero que llegan por WhatsApp pueden parecer legítimas cuando provienen de una persona conocida. Un mensaje en el que alguien afirma que se le dañó el celular, necesita comprar uno nuevo y pide prestada una cantidad de dinero con la promesa de devolverla al día siguiente puede generar confianza y llevar a una transferencia sin verificar la historia.

La criminóloga española y especialista en ciberseguridad María Aperador advirtió en un video publicado en sus redes sociales sobre una modalidad que, según explicó, puede comprometer las cuentas sin que la víctima tenga que abrir enlaces o descargar archivos.

“Mucho cuidado con esta nueva estafa de WhatsApp con la que puedes perder tu cuenta. Comparte esto con familiares y amigos para que ellos también eviten perderla”, señaló Aperador al comienzo de su explicación.

La experta describió el procedimiento de los delincuentes: “Los ciberdelincuentes han encontrado cómo colarse en nuestras cuentas de WhatsApp sin que nosotros hagamos nada, sin pinchar ningún enlace y sin que tengamos que descargarnos ningún archivo”.

¿Cómo actúan los delincuentes después de acceder a la cuenta?

Una vez que consiguen entrar, los estafadores pueden escribir a los contactos de la víctima para solicitarles dinero. Según Aperador, hay otro detalle que dificulta detectar lo ocurrido: “Mandan esos mensajes con la opción de eliminar solo para mí, así que tú nunca los vas a ver”.

Una experta recomienda mantener actualizado el celular y WhatsApp para reducir el riesgo de sufrir ataques. Foto: @mariaperador

Esta función permite borrar un mensaje de la conversación propia sin eliminarlo del chat de la otra persona. En el escenario descrito por la especialista, esto podría hacer que el titular de la cuenta no advierta los mensajes enviados a sus contactos.

La recomendación para proteger WhatsApp

Aperador insistió en la importancia de mantener actualizados tanto el celular como la aplicación de mensajería.

“Actualizando el sistema operativo de nuestro móvil y la aplicación de WhatsApp siempre que lo pida”, recomendó la especialista al explicar cómo reducir el riesgo.

También concluyó: “Esto es lo que nos salvará de este tipo de ataques. Así que ve ahora mismo y hazlo y sígueme porque cuanto más sepas, menos daño podrán hacerte”.

Ante una solicitud de dinero recibida por WhatsApp, conviene verificarla por una llamada u otro medio antes de transferir fondos. Las actualizaciones ayudan a corregir vulnerabilidades, aunque no garantizan por sí solas que una cuenta esté protegida frente a todas las estafas.