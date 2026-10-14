WhatsApp cambia las reglas de sus llamadas: este es el nuevo detalle que debe conocer para usarlas

WhatsApp incorporó una función que permite invitar a personas que no tienen una cuenta en la plataforma a participar en llamadas de voz y videollamadas, tanto individuales como grupales. La herramienta busca facilitar las reuniones virtuales entre compañeros de trabajo, estudiantes y tutores, sin necesidad de que todos los participantes estén registrados en el servicio.

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De acuerdo con Europa Press, la nueva modalidad funciona mediante un enlace que comparte el organizador de la llamada. Quienes lo reciban podrán abrirlo desde un navegador web, escribir el nombre con el que desean identificarse y esperar en una sala virtual hasta que el responsable autorice su ingreso.

Según explicó Meta, propietaria de WhatsApp, las llamadas de invitado serán gratuitas y no tendrán un límite de duración. Además, estarán protegidas mediante el cifrado de extremo a extremo, una medida que impide que terceros ajenos a la comunicación puedan acceder a su contenido.

Logo de WhatsApp en el teléfono móvil. Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp permitirá hacer llamadas gratuitas con personas que no tienen cuenta

La opción también establece algunas restricciones para quienes ingresen como invitados. Por ejemplo, no podrán consultar los números telefónicos de los demás participantes, enviar mensajes ni incorporar a otras personas por su cuenta.

En cambio, tendrán disponibles herramientas para compartir la pantalla de su computador, reaccionar con emojis y levantar la mano para intervenir durante la conversación.

El organizador, por su parte, conservará el control de la reunión y podrá retirar a cualquier invitado cuando lo considere necesario.

Imagen de referencia de mujer estrenando nueva función de WhatsApp. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Con esta novedad, WhatsApp busca facilitar la comunicación con personas que utilizan otros servicios o que no desean crear una cuenta para participar en una reunión puntual. La compañía también prepara nuevas funciones para ampliar estas posibilidades.

Entre las próximas incorporaciones está la integración con calendarios digitales, que permitirá programar llamadas directamente desde servicios como Google Calendar y Outlook, sin tener que crear la reunión por separado en WhatsApp.