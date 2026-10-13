Ahora podrá programar sus mensajes de WhatsApp: solo debe hacer esto para activar la nueva función

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, continúa incorporando nuevas herramientas para mejorar la experiencia de sus millones de usuarios.

Entre las novedades que prepara se encuentra una función que permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas, sin necesidad de estar pendiente del teléfono en ese momento.

Cómo esconder chats de WhatsApp sin eliminarlos: el truco para que nadie lea sus mensajes

Esta opción busca facilitar la comunicación y ayudar a las personas a organizar mejor sus compromisos. De esta manera, será posible dejar preparado un mensaje con anticipación para recordar una cita, felicitar a alguien en una fecha especial o compartir información importante sin correr el riesgo de olvidarlo.

La herramienta se encuentra en fase de pruebas para Android y está disponible para algunos usuarios de la versión beta 2.26.40.7. Según ha informado WABetaInfo, permitirá redactar un mensaje y seleccionar el momento en el que deberá enviarse, con una programación que podrá realizarse desde diez minutos después del momento actual hasta dos semanas más adelante.

Para utilizarla, los usuarios deberán escribir el mensaje desde una conversación y mantener presionado el botón de envío. Si la función está habilitada en su cuenta, aparecerá una interfaz que les permitirá escoger la fecha y la hora deseadas.

Persona usando WhatsApp desde el celular. Foto: 123rf

Además de los mensajes de texto, la herramienta será compatible con fotos, videos y enlaces. El envío se realizará de forma automática en el momento establecido, incluso si el servicio está cerrado.

Los mensajes programados podrán consultarse desde un apartado de la información del chat. Desde allí, los usuarios tendrán la posibilidad de revisar el contenido pendiente de envío y eliminarlo antes de que llegue a su destinatario.

La novedad también funcionará en los grupos. Sin embargo, los mensajes solo se entregarán a las personas que formaban parte de la conversación grupal cuando se configuró el envío.

Así luce la función de programas mensajes de WhatsApp. Foto: WaBetaInfo

Otro aspecto que contempla la característica es la privacidad. Los destinatarios no recibirán una notificación si el remitente elimina un mensaje programado antes de su envío ni serán informados de que el contenido fue preparado con anticipación. Por esta razón, la hora en la que reciban el mensaje no necesariamente coincidirá con el momento en que fue redactado.

Por ahora, WhatsApp también trabaja en la adaptación de esta función para iPhone, aunque todavía no ha anunciado una fecha para su lanzamiento general. Por tratarse de una característica en desarrollo, su disponibilidad y funcionamiento podrían cambiar antes de que llegue a todos los usuarios.