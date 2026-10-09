¿Le apareció ‘Cuenta en revisión’ en WhatsApp? Haga esto para recuperar el acceso y evitar bloqueo definitivo

WhatsApp contempla un procedimiento para revisar las cuentas bloqueadas, aunque el resultado depende de la decisión de la compañía. La aplicación también advierte qué sucede con las conversaciones y las copias de seguridad mientras el número permanece restringido.

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Qué significa el aviso y cómo actuar

Quienes encuentren dificultades para utilizar WhatsApp deben prestar atención al mensaje que aparece en la pantalla. Según explica la compañía en su portal de ayuda, una cuenta bloqueada muestra el aviso: “Este número de teléfono no puede usar WhatsApp: [número de teléfono]. Puedes solicitar que se revise este número. La mayoría de las revisiones se completan en un plazo de 24 horas”.

La empresa ofrece una alternativa para quienes consideran que su número debe recuperar el acceso. Para iniciar el procedimiento, es necesario abrir la aplicación y pulsar la opción ‘Solicitar revisión’. Después, WhatsApp enviará una notificación con la decisión tomada tras examinar la cuenta.

WhatsApp permite pedir una revisión del número bloqueado y señala cuánto puede tardar la respuesta. Foto: Redes sociales / WhatsApp

La compañía aclara que el trámite tiene una limitación: “Solo podemos revisar un número de teléfono por apelación”. Además, si la opción para pedir una revisión no aparece en la aplicación, significa que el bloqueo es definitivo y no puede apelarse mediante ese mecanismo.

Cuánto tarda la respuesta y qué pasa con los chats

Aunque WhatsApp señala que la mayoría de las revisiones se completan en 24 horas, ese plazo no garantiza que el número vuelva a estar habilitado. Por eso, conviene consultar el estado de la solicitud directamente en la aplicación y esperar la respuesta oficial.

La plataforma también advierte que buscar ayuda por otros canales no acelera el proceso. En su portal explica que “comunicarte con WhatsApp fuera del proceso de revisión o a través de la cuenta de otra persona no acelerará el proceso ni influirá en la decisión”.

Mientras se resuelve el caso, hay otra limitación importante para quienes temen perder sus conversaciones. WhatsApp indica que no es posible acceder al historial de chats ni a las copias de seguridad mientras la cuenta permanece bloqueada. El acceso a la copia de seguridad solo estará disponible después de que se desbloquee el número vinculado a ella.

Por qué WhatsApp puede bloquear una cuenta

La compañía explica que toma estas medidas cuando considera que la actividad de un usuario incumple sus condiciones de servicio. Entre los ejemplos que menciona están el spam, el fraude y las conductas que ponen en riesgo la seguridad de otras personas.

WhatsApp también precisa que los servicios externos no pueden levantar estas restricciones: “Solo WhatsApp puede bloquear o desbloquear una cuenta de WhatsApp”.

El envío de spam y el fraude están entre los motivos por los que WhatsApp puede bloquear un número. Foto: Getty Images

Por eso, el camino indicado por la plataforma es utilizar la opción de revisión cuando esté disponible y esperar la decisión. Si la cuenta vuelve a funcionar, el usuario podrá recuperar el acceso a las copias de seguridad vinculadas, de acuerdo con las indicaciones oficiales.