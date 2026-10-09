Las plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, se han convertido en herramientas fundamentales para la comunicación cotidiana. Sin embargo, la privacidad de los usuarios puede verse comprometida cuando otras personas intentan acceder sin autorización a la información contenida en sus conversaciones.

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Incluso en situaciones como prestar el celular, dejarlo sobre una mesa o compartir la pantalla durante una reunión puede exponer conversaciones privadas de WhatsApp. Para reducir este riesgo, la aplicación cuenta desde 2023 con una función, disponible en Android y iPhone, que permite retirar conversaciones específicas de la lista principal y proteger su acceso.

Una alternativa habitual es archivar las conversaciones, pero esta opción solo las aparta de la lista principal y las conserva en la carpeta ‘Archivados’. Además, un mensaje nuevo puede hacer que vuelvan a aparecer, a menos que se active el ajuste ‘Mantener chats archivados’. En los grupos, las menciones directas también pueden generar notificaciones.

WhatsApp busca reforzar la privacidad de las conversaciones. Foto: Getty Images / Meta

Por ello, archivar un chat ayuda a organizar las conversaciones, pero no ofrece el mismo nivel de privacidad que bloquearlas.

¿Cómo proteger un chat?

WhatsApp permite bloquear conversaciones individuales y grupales mediante un procedimiento similar en Android y iPhone. Para activar esta función debe:

Ingresar al chat personal o grupal que desea mantener protegido. Pulsar el nombre del contacto o del grupo, ubicado en la parte superior de la pantalla. Deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción ‘Bloqueo de chats’, situada debajo de la sección de mensajes temporales. Habilitar la función ‘Bloquear este chat’ y validar la acción con la huella digital, el reconocimiento facial o el PIN de desbloqueo del celular.

WhatsApp permite bloquear conversaciones individuales y grupales. Foto: 123rf

El bloqueo básico de WhatsApp tiene una limitación: la carpeta de chats protegidos puede abrirse con el mismo método de autenticación del celular. Esto significa que alguien que conozca el PIN del dispositivo podría acceder a esas conversaciones, aunque estén bloqueadas.

Para configurarlo, el usuario debe ingresar a la carpeta ‘Chats bloqueados’, abrir los ajustes de esta función, activar ‘Ocultar chats bloqueados’ y seleccionar ‘Crear código secreto’. Después, debe elegir una palabra o un emoji y repetirlo para confirmar la configuración.

Una vez activada esta herramienta, la carpeta deja de aparecer en la lista de conversaciones. Para acceder nuevamente a ella, es necesario escribir el código secreto en el buscador de WhatsApp, donde se mostrarán los chats protegidos. Por seguridad, se recomienda elegir una combinación difícil de relacionar con el usuario o sus contactos, ya que utilizar nombres conocidos puede reducir la protección.