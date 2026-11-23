El universo todavía estaba en sus primeras etapas cuando dos agujeros negros alcanzaron dimensiones que hoy desconciertan a los astrónomos. Un equipo internacional identificó una pareja de cuásares que existía apenas 900 millones de años después del Big Bang. Lo sorprendente no es únicamente su antigüedad: sus masas son tan grandes que las explicaciones científicas actuales no permiten establecer con certeza cómo llegaron a ese tamaño en tan poco tiempo.

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El sistema recibió el nombre de Nāpōwawāʻenakaulua y está integrado por dos objetos separados por unos 18.100 años luz, una distancia relativamente pequeña a escala galáctica. El primero tiene una masa equivalente a 1.500 millones de soles, mientras que el segundo alcanza los 400 millones de veces la masa solar.

La investigadora Silvia Onorato, quien dirigió el estudio y trabaja como investigadora asociada postdoctoral en NSF NOIRLab, destacó la dificultad de explicar el hallazgo. “No existe una explicación teórica definitiva de cómo puede existir uno solo de estos cuásares gigantes tan pronto en la edad de nuestro universo, y mucho menos dos”.

La científica también puso en perspectiva el momento en que fueron observados: “Observamos Nāpōwawāʻenakaulua cuando el Universo tenía solo una decimotercera parte de su edad y, sorprendentemente, sus agujeros negros supermasivos son tan masivos como los que vemos hoy en día”.

Una pareja difícil de encontrar incluso con los telescopios más avanzados

El descubrimiento fue posible gracias a las observaciones del telescopio espacial James Webb y el Gemini Norte, ubicado en Hawái. Los investigadores encontraron inicialmente una señal en los registros de un cuásar que ya había sido identificado, pero que parecía tener un compañero cercano.

Para comprobarlo, utilizaron instrumentos capaces de distinguir la luz de ambos objetos por separado. La tarea no era sencilla: el segundo cuásar era mucho más tenue y la distancia aparente entre los dos dificultaba su observación.

El telescopio espacial James Webb y Gemini Norte fueron fundamentales para identificar la pareja de cuásares. Foto: NASA / Getty Images

Onorato explicó que las condiciones atmosféricas facilitaron el trabajo del equipo: “El cielo sobre Maunakea estaba tan limpio y nítido que logramos recopilar los datos en solo dos noches”.

Una posible explicación detrás de su crecimiento

Los investigadores consideran que estos dos objetos podrían encontrarse en una región del universo donde la materia estaba concentrada de manera excepcional. En ese escenario, las interacciones entre galaxias jóvenes habrían facilitado el suministro de gas necesario para que sus agujeros negros crecieran rápidamente.

Los cuásares son regiones extremadamente brillantes que se forman cuando un agujero negro atrae grandes cantidades de materia. A medida que ese material cae hacia él, libera enormes cantidades de energía, hasta el punto de que su brillo puede superar al de todas las estrellas de la galaxia que lo rodea.

Nāpōwawāʻenakaulua es el nombre de la pareja de cuásares que existía apenas 900 millones de años después del Big Bang. Foto: Observatorio Internacional Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld/M. Zamani

La pareja también representa una oportunidad para estudiar cómo surgieron las primeras galaxias de gran tamaño. “Nāpōwawāʻenakaulua es un entorno realmente único”, señaló Onorato. La investigadora agregó que se trata de “un laboratorio para que los astrónomos estudien cómo se formaron las primeras galaxias masivas y sus agujeros negros centrales mediante interacciones galácticas directas durante aquellos primeros tiempos”.

Sin embargo, todavía existe una posibilidad que requiere estudios adicionales: que la gravedad de un objeto situado entre la Tierra y el sistema haya desviado la luz y producido la apariencia de dos fuentes distintas. Las diferencias encontradas en sus señales favorecen la existencia de dos cuásares independientes, aunque los científicos todavía necesitan descartar definitivamente esa alternativa.