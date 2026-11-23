India quiere estrechar sus vínculos empresariales con Colombia y ve en sectores como la inteligencia artificial, los pagos digitales y la biotecnología algunos de los principales caminos para hacerlo. La propuesta parte de un ecosistema que supera las 262.000 startups reconocidas y que se ha convertido en uno de los más grandes del mundo.

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En una nota informativa divulgada en noviembre de 2026, la Embajada de India presentó las dimensiones de su industria tecnológica y planteó diferentes posibilidades de cooperación con el país. Entre sus objetivos está facilitar contactos entre emprendedores, inversionistas e instituciones de ambas naciones.

Los sectores en los que India ve oportunidades con Colombia

Uno de los campos identificados es la tecnología financiera, conocida como fintech, que comprende herramientas digitales para realizar pagos, acceder a créditos y utilizar servicios bancarios. El documento propone explorar iniciativas relacionadas con la inclusión financiera y las soluciones de pago digital.

La agricultura también aparece entre las prioridades. La Embajada plantea posibles alianzas en el uso de drones, agricultura de precisión, procesamiento de alimentos y sistemas para mejorar el transporte y almacenamiento de productos.

Los drones agrícolas hacen parte de las oportunidades de cooperación entre ambos países. Foto: Getty Images

A estas posibilidades se suman la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la investigación médica, la telemedicina y las energías renovables. Sobre este último campo, el comunicado menciona el hidrógeno verde, las baterías y la movilidad eléctrica.

La misión diplomática considera que estos acercamientos podrían facilitar la transferencia de tecnología y el ingreso de empre sas a nuevos mercados. En ese sentido, señala que la cooperación podría fortalecer “los vínculos empresariales, las alianzas de inversión, la transferencia de tecnología y el acceso a los respectivos mercados”.

Un ecosistema que supera las 262.000 startups

El interés de India está respaldado por el crecimiento de su industria emprendedora. Según las cifras presentadas por la Embajada, el país pasó de tener 502 startups reconocidas en 2016 a superar las 262.000 en noviembre de 2026.

Estas empresas han generado más de 2,3 millones de empleos directos, mientras que el 48 % cuenta con al menos una mujer en la dirección o entre sus socios.

El ecosistema de startups indio ha generado más de 2,3 millones de empleos directos. Foto: Getty Images

El músculo financiero también resulta significativo. Las startups tecnológicas indias captaron aproximadamente 10.300 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el informe India Tech 9M 2026 de Tracxn.

Además, el país ha generado 133 empresas unicornio, denominación que reciben las compañías privadas valoradas en al menos 1.000 millones de dólares. En conjunto, estas firmas superan los 397.000 millones de dólares de valoración.

Los posibles aliados para impulsar los negocios

La Embajada identificó instituciones que podrían facilitar los acercamientos. Entre las entidades colombianas, mencionó a iNNpulsa, ProColombia, el Ministerio de Comercio y la ANDI.

“Facilitar la participación en cumbres de startups, delegaciones empresariales, encuentros con inversionistas y programas de intercambio de emprendedores” es una de las propuestas incluidas en el documento.

La misión diplomática también considera la posibilidad de organizar encuentros empresariales y conectar compañías de ambos países. Por ahora, se trata de oportunidades de cooperación planteadas por India, no de inversiones o acuerdos comerciales ya concretados.