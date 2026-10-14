Un avión de Air India que cubría la ruta entre Fráncfort, Alemania, y Nueva Delhi, India, fue desviado este miércoles, 14 de octubre, hacia la ciudad de Jaipur tras una alerta por un posible secuestro.

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La aeronave aterrizó sin contratiempos y las autoridades iniciaron las inspecciones de seguridad para determinar el origen del incidente. El vuelo AI2030, operado por un Boeing 787-9 Dreamliner, transportaba 306 personas, según los primeros reportes sobre la emergencia.

De acuerdo con información publicada por medios indios, el avión llegó al aeropuerto internacional de Jaipur alrededor de las 9:35 a. m., hora local, y fue trasladado a una zona aislada para facilitar las revisiones.

La alerta activó los protocolos de seguridad y movilizó a diferentes organismos, entre ellos la Policía local y los equipos encargados de inspeccionar aeronaves ante posibles amenazas.

Nuevo intento de secuestro a un avión perteneciente a India Air preocupa a las autoridades. Foto: Getty Images

Los pasajeros fueron desembarcados y trasladados a una terminal mientras se desarrollaban los procedimientos de verificación.

Según información difundida por The Indian Express y otros medios de India, las primeras versiones apuntaban a una posible amenaza de secuestro; sin embargo, las circunstancias exactas que llevaron a la desviación del avión todavía estaban bajo investigación.

Uno de los elementos que centró la atención de las autoridades fue la presunta activación del código 7500 del transpondedor, una señal internacional utilizada para comunicar una situación de secuestro o interferencia ilícita a bordo.

De acuerdo con reportes preliminares, el código habría sido activado cuando la aeronave se encontraba en el espacio aéreo bajo responsabilidad de la región de información de vuelo de Bombay.

La utilización de esta señal puede desencadenar una respuesta inmediata de los controladores aéreos y los organismos de seguridad. No obstante, las primeras informaciones indicaron que existían dudas sobre las circunstancias de su activación y que se investigaba si se había tratado de un error.

Air India confirmó que el avión aterrizó de manera segura en Jaipur y que las agencias competentes realizaron las comprobaciones correspondientes. La compañía también informó que tanto la aeronave como la tripulación recibieron autorización para continuar sus operaciones después de las inspecciones.

Un vuelo entre Nueva Delhi y Fráncfort con más de 300 pasajeros estuvo a punto de ser secuestrado. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los pasajeros volvieron a abordar el mismo avión una vez completados los controles, según información de la agencia de noticias Press Trust of India (PTI). Posteriormente, el vuelo reanudó su trayecto hacia Nueva Delhi.

El incidente de Air India ocurre menos de dos semanas después de otro episodio de seguridad aérea que involucró un vuelo con destino a Israel. El 30 de septiembre, el copiloto de un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv presuntamente atacó al capitán con un hacha de emergencia e intentó estrellar la aeronave contra la terminal del aeropuerto Ben Gurión, según la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos.

El ataque provocó que el avión descendiera entre 14.000 y 16.000 pies antes de que la tripulación lograra recuperar el control y aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, con 174 personas a bordo.

El episodio se suma a los incidentes de seguridad que obligan a las aerolíneas y a las autoridades aeroportuarias a activar procedimientos preventivos ante cualquier amenaza potencial.

Aunque la aeronave pudo continuar su recorrido, las investigaciones deberán establecer qué originó la alerta y por qué se activaron los protocolos de emergencia.

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Hasta el momento, la información disponible no señala que se hayan registrado heridos durante el incidente.