Colombia e Israel reactivan su alianza: el canciller colombiano llega a Jerusalén

La llegada del canciller colombiano, Omar Bula Escobar, a Israel marca un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países. La embajadora israelí en Colombia, Vivian Aisen, celebró el encuentro y destacó la importancia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre las dos naciones.
A través de una publicación en la red social X, Aisen dio la bienvenida al funcionario colombiano y expresó su entusiasmo por recibirlo en territorio israelí. Según manifestó, la visita representa un paso importante para continuar estrechando las relaciones diplomáticas bilaterales.
El viaje tiene como uno de sus principales objetivos la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, prevista para este miércoles, 14 de octubre.
El acto contará con la participación de Bula y del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.
La visita se produce después de un periodo de distanciamiento. El 1.° de mayo de 2024, el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel, en medio de sus críticas a las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza.
Sin embargo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció el restablecimiento de los vínculos en agosto de 2026.
🇮🇱🇨🇴 ¡Bienvenido a Israel, Canciller @omarbula .— Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 13, 2026
¡Qué inmensa alegría tenerlo en nuestro país!
Estoy segura de que su visita será un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países.
¡Israel y Colombia, siempre unidas! 🇮🇱… pic.twitter.com/SCCIl1Oaqd
La Cancillería colombiana también ha señalado que esta nueva etapa busca impulsar la cooperación en seguridad, agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio. Otro avance fue el restablecimiento de la exención recíproca de visa para turistas colombianos e israelíes, oficializado en septiembre.
No obstante, la decisión de instalar la embajada colombiana en Jerusalén tiene implicaciones diplomáticas. La ciudad mantiene un estatus internacional disputado y la mayoría de los países conservan sus embajadas en Tel Aviv.
La visita de Bula busca consolidar el acercamiento entre ambos gobiernos y abrir una nueva etapa de cooperación. Los resultados de los encuentros oficiales y los acuerdos que puedan anunciarse serán claves para determinar el alcance de esta reactivación diplomática.