“El ‘tarimazo’ fue la muestra fehaciente de lo peor del gobierno de Gustavo Petro”: le hacen en vivo un recorderis al expresidente

En El Debate de SEMANA, Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, recordó el daño que le hizo a la capital de Antioquia el llamado ‘tarimazo’, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Todo ocurrió el 21 de junio de 2025. Ese día, el expresidente Petro compartió tarima con varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, en medio de un evento público en la Plazoleta de La Alpujarra.

Sin embargo, el presidente Abelardo De La Espriella, de lo primero que hizo, una vez asumió el mandato, fue ordenar el traslado de cárcel de capos del ‘tarimazo’ que durante el gobierno Petro seguían ejerciendo control sobre sus organizaciones desde prisión.

Ahora, en El Debate de SEMANA, Villa dijo que, lo hecho por el presidente De La Espriella, fue acabar con “la alcahuetería” que tenía el gobierno Petro con los criminales.

“Aquí resulta que Petro y todo su equipo, y los padrinos y madrinas de la mafia que tenía, se pusieron del lado de los bandidos y no del lado de la ciudadanía. Para nadie es un secreto y todos lo conocemos, lo que pasó con el tarimazo. El tarimazo fue la muestra fehaciente de lo peor del gobierno de Gustavo Petro”, dijo Villa en El Debate.

Villa también señaló al gobierno Petro de no haber sido “tímido” a la hora de “dejar claro que estaba defendiendo los intereses de la criminalidad y no de la legalidad”.

Fico Gutiérrez le dice a Petro que el “tarimazo” en Medellín “pasará a la historia de las peores cosas que pudo haber hecho un presidente”

“Entonces se acabó el resorts criminal, se acabó el hotel que le habían convertido a estos bandidos. Bandidos que todos juntos sumaban más de 362 años de cárcel, pero que allá estaban como ‘Pedro por su casa’, haciendo fiestas, contratando mujeres, entrando droga, entrando licor, y eso como si nada”, recordó el secretario de Seguridad de Medellín.

En tal sentido, Villa celebró lo hecho por De La Espriella con los capos del ‘tarimazo’.

“A partir del 7 de agosto llega un Gobierno que reivindica la legalidad, que les deja claro que aquí ya no va a haber más alcahuetería, que se les acabó la guachafita, y entonces los manda para cárceles, uno, para que no estén más unidos unos con otros y dejen de seguir también haciendo negocios criminales que los venían haciendo. Dos, se les deja claro que aquí quienes mandan son las autoridades, no son los criminales. Es que lo peor que hizo el gobierno Petro fue negociar con los bandidos y además con los bandidos que ya estaban condenados”, aseveró en El Debate de SEMANA.