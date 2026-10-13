“No estamos contentos”: Trump pide la renuncia a su embajadora en Grecia

La administración de Donald Trump pidió la renuncia de Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia, después de que varias denuncias sobre su comportamiento y sus relaciones con donantes políticos y empresarios generaran cuestionamientos sobre su gestión diplomática.

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El anuncio se conoció el martes, 13 de octubre, un día después de que el presidente estadounidense reconociera que evaluaba su salida del cargo.

La decisión fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, durante su primera comparecencia ante los periodistas.

“Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo y le deseamos lo mejor”, declaró la portavoz, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones de la solicitud.

Hasta el momento del anuncio, no se había confirmado públicamente si Guilfoyle había presentado su renuncia formal ni cuándo dejaría sus funciones.

Desde la Casa Blanca pidieron la renuncia de la embajadora de Grecia: “No estamos contentos”. Foto: Getty Images

El lunes, 12 de octubre, Trump había anticipado la posibilidad de apartarla de su puesto. Consultado por los periodistas sobre los reportes relacionados con la diplomática, respondió que su administración estaba evaluando la situación y agregó: “No estamos contentos”.

Sus declaraciones marcaron un cambio frente a sus comentarios anteriores, cuando aseguró que no conocía a profundidad las acusaciones y destacó que Guilfoyle siempre había sido amable con él.

Entre los señalamientos más relevantes figura una denuncia del empresario Eric Deters, donante republicano y simpatizante de Trump, quien afirmó que Guilfoyle le solicitó pagar una factura de aproximadamente 100.000 dólares de su tarjeta American Express en julio de 2025, antes de su audiencia de confirmación en el Senado.

La petición habría estado relacionada con la posibilidad de facilitarles acceso a funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense.

El empresario presentó mensajes que, según su versión, respaldan su relato. Sin embargo, aseguró que no realizó el pago solicitado. La información fue publicada inicialmente por The Wall Street Journal y posteriormente retomada por otros medios estadounidenses.

Los abogados de Guilfoyle rechazaron las acusaciones y sostuvieron que cualquier dinero solicitado correspondía a honorarios pendientes por apariciones públicas y compromisos profesionales anteriores a su nombramiento, no a un intercambio de favores diplomáticos.

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Otros reportes también cuestionaron sus relaciones con representantes empresariales en Grecia, el acceso de un lobista a reuniones oficiales y posibles beneficios recibidos durante su gestión. Estos señalamientos motivaron solicitudes de explicaciones por parte de legisladores demócratas.

La senadora Jeanne Shaheen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, revisar las actuaciones de la embajadora y aclarar las medidas adoptadas para prevenir posibles conflictos de intereses.

El presidente de EE. UU. pide la renuncia de la embajadora en Grecia. Foto: Getty Images

Tras conocerse la solicitud de renuncia, Guilfoyle defendió su gestión y destacó los resultados alcanzados durante su permanencia en Atenas. En un mensaje, calificó el cargo como el mayor honor de su vida y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por confiarle la representación diplomática estadounidense.

“Estaré eternamente agradecida al presidente Donald J. Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por confiarme el extraordinario privilegio de representar al país más grande de la historia del mundo.”

Aseguró que trabajó para impulsar la agenda America First, fortalecer la alianza estratégica con Grecia y ampliar las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses.

Entre los resultados que destacó figuran los acuerdos para aumentar las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos hacia Europa, el avance del Corredor Vertical para reducir la dependencia energética europea de Rusia y el fortalecimiento de la cooperación en defensa y seguridad con Grecia, integrante de la Otan.

Guilfoyle, expresentadora de Fox News y exprometida de Donald Trump Jr., fue confirmada como embajadora en Grecia en 2025 y asumió sus funciones en Atenas en noviembre de ese año.

Su nombramiento representó un reconocimiento político dentro del entorno del presidente, pero las recientes denuncias han puesto su gestión bajo escrutinio.

Aunque la Casa Blanca ya solicitó su renuncia, las acusaciones no equivalen por sí mismas a una determinación judicial de responsabilidad.

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La controversia plantea interrogantes sobre los controles éticos aplicables a los representantes diplomáticos y la separación entre los intereses privados y las funciones oficiales.