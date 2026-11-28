La relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, partirá este sábado a México tras la negativa de Costa Rica a permitirle el ingreso aduciendo una alerta internacional por “vínculos con actos terroristas”.

Albanese permanece desde la tarde del jueves en el aeropuerto que sirve a San José, donde las autoridades migratorias le aseguraron que sobre ella pesaba una alerta cuyo origen no han explicado.

La relatora independiente de origen italiano enfrenta duros ataques por su tesis de que Israel comete un “genocidio” en Gaza y en Cisjordania ocupada, con el apoyo de Estados Unidos, que la sancionó.

Por cuenta de esta posición, el expresidente Gustavo Petro la mencionó en uno de sus discursos del 20 de julio y aseguró que Colombia la condecoraría por su trabajo. Albanese también fue incluida en la lista Ofac: “Toda mi solidaridad con Francesca Albanese. El sistema multilateral de estados no se puede destruir”, dijo el expresidente en ese momento.

La Sala Constitucional confirmó que su destino será México, al dictar este viernes una segunda medida cautelar que ordenó trasladarla a un hotel, aunque la relatora cuestionó en X si estaba detenida. La justicia “ordenó que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida??”, escribió Albanese originalmente en inglés. “Contando las horas hasta mi vuelo de mañana”, señaló también en X.

La Universidad de Costa Rica (UCR, pública) le otorgó la distinción este viernes en una ceremonia en la que intervino por videollamada. Según la relatora, las autoridades le habían comunicado inicialmente que debía retornar a Francia, desde donde había llegado, a lo cual se negó.

En su discurso por el título honorífico, Albanese advirtió que el gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández deberá responder por las “falsas” acusaciones en su contra que la “vinculan con el terrorismo”. “Defender los derechos humanos no es terrorismo, y el gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un estado de derecho”, agregó sentada en el piso en una sala de espera, en medio de aclamaciones del auditorio. La decisión fue aplaudida por Israel y Estados Unidos.

La relatora señaló que las sanciones que le impuso Washington se fundan en su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero no en terrorismo. “¿Cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de las Naciones Unidas que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad?”, cuestionó Albanese en su discurso.

El veto a la experta fue cuestionado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Es un “ataque” contra el mecanismo de derechos humanos de la ONU y una “represalia” por su labor como relatora, afirmó un comité de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El incidente ocurre en momentos en que la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan busca llegar a la secretaría general de la ONU. La presidenta Fernández es una aliada de su homólogo estadounidense Donald Trump, y desde mayo -cuando asumió el poder- estrechó sus vínculos con Israel.

Albanese fue designada por el Consejo de Derechos Humanos en 2022, pero no habla en nombre de las Naciones Unidas.

*Con información de AFP