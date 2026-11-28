El Tribunal Internacional del Derecho del Mar aprobó este sábado, por 18 votos contra tres, rechazar las medidas provisionales solicitadas por Argentina para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en las islas Malvinas, territorio que Buenos Aires reivindica como propio, debido a la puesta en marcha del denominado proyecto ‘Sea Lion’.

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“El tribunal, dadas las conclusiones del párrafo 129, rechaza la petición de la prescripción de las medidas provisionales presentadas por Argentina el 13 de octubre de 2026”, explicó el órgano judicial en un su dictamen.

El referido párrafo 129 explica que la institución “examinó las denuncias presentadas por Argentina en la Declaración de Notificación y Declaración en la Solicitud, así como las posturas expresadas por las partes en las vistas orales y es de la opinión de que la normativa a la que apela el solicitante no parecen ‘prima facie’ que sirvan de base para la jurisdicción del Anexo VII del tribunal de arbitraje”.

“Habiendo llegado a esta conclusión, el Tribunal no necesita examinar si se cumple con ninguna otra condición para la prescripción o emisión de medias cautelares según el Artículo 190 párrafo 5 de la Convención”, añadió.

El presidente Javier Milei había anunciado acciones para defender la soberanía en las Malvinas. Foto: X/@OPRArgentina

La decisión llega después de las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre, en las que Argentina se enfocó en el daño irreversible que produciría la perforación, mientras que Reino Unido buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía de las islas con el fin de convencer al tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, por tanto, se declare incompetente.

El proyecto aspira a extraer 319 millones de barriles de petróleo, que generarían miles de millones de euros de los que se beneficiarían empresas británicas.

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes”, reclamó personalmente el presidente argentino, Javier Milei antes de conocerse el fallo.

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Argentina había solicitado medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, mientras se resuelve el contencioso de la soberanía sobre las Malvinas.

Frente a las acusaciones de Argentina, Londres sostiene que las actividades petroleras están reguladas por la legislación de las Islas Malvinas y se llevan a cabo “en plena conformidad con el Derecho Internacional”, antes de reiterar su soberanía sobre las islas, a pesar de las reiteradas demandas de Buenos Aires.

Las Islas Malvinas son un territorio de ultramar de Reino Unido y sus habitantes votaron de forma abrumadora a favor de seguir siéndolo en 2013. En abril de 1982, las fuerzas argentinas invadieron las islas, pero se vieron obligadas a rendirse en junio de ese mismo año.

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Satisfacción británica

“Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no imponer medidas provisionales”, afirmaron en un comunicado conjunto el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves.

“Ahora instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands [Malvinas] a decidir su propio futuro y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce de manera más amplia contra las islas Malvinas”, añadieron.

La decisión del tribunal con sede en Alemania constituye “una clara victoria para el Reino Unido”, afirmó, a la AFP, Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England, que ha publicado varios trabajos académicos sobre las Malvinas.

El planteamiento argentino se apoyaba en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar.

La representación argentina también sostenía que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte.

Por su parte, Reino Unido defendía el desarrollo de los recursos naturales de las islas y la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.

“Revés para Argentina”

“No se trata de una sentencia sobre quién ejerce la soberanía sobre las Falklands [Malvinas]. Tampoco supone necesariamente el final de la impugnación jurídica argentina. Sin embargo, representa un importante revés para este país, ya que las vías jurídicas que planteó fracasaron en esta fase preliminar”, señaló el profesor Peter Clegg.

“La importancia más amplia de esta resolución radica en que refuerza una distinción ya presente en el derecho internacional, que es que los derechos marítimos derivan de la soberanía sobre el territorio terrestre, pero el derecho del mar no puede utilizarse fácilmente para resolver la cuestión de fondo de quién es el titular de esa soberanía. Esta distinción ya ha surgido en anteriores litigios internacionales”, añadió Clegg.

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Este caso generado por la controversia por Sea Lion abre un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas.

Durante décadas, la cuestión de las Malvinas estuvo centrada principalmente en la soberanía territorial, la descolonización y los reclamos diplomáticos.

Ahora, la explotación de hidrocarburos incorpora un elemento económico de enorme importancia, como es el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.

*Con información de Europa Press y AFP