La relatora de la ONU Francesca Albanese acusó este viernes al gobierno de Costa Rica de apoyar un régimen de “apartheid” que, según ella, aplica Israel en los territorios palestinos, luego de que las autoridades costarricenses le negaran el ingreso al país.

La ONU se pronuncia tras retención de la relatora condecorada por Gustavo Petro en Costa Rica

Albanese intervino desde el aeropuerto que sirve a la capital, San José, adonde llegó el jueves para recibir un título honoris causa cuya ceremonia sigue por videoconferencia. “Costa Rica ha decidido sellar sus relaciones con (el) Israel del apartheid”, señaló en su discurso.

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