La economía francesa, la segunda mayor de la zona euro, experimentó una contracción del 0,2% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, cuando el PIB galo se estancó, según la segunda lectura del dato publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

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De este modo, el instituto estadístico francés ha revisado a la baja su primera estimación del dato de actividad, que el pasado 30 de octubre había anticipado en el -0,1%.

Francia ya estuvo este año a punto de entrar en recesión técnica, que implica encadenar dos trimestres de caída de la actividad, tras experimentar una contracción del PIB del 0,2% entre enero y marzo a la que siguió un estancamiento de la actividad entre abril y junio.

El panorama de la economía parece dirigirse inevitablemente hacia una recesión en Francia Foto: Getty Images/iStockphoto

Según los datos de Insee, el consumo de los hogares se aceleró ligeramente y creció tres décimas, frente al 0,2% del trimestre anterior; aunque la formación bruta de capital fijo volvió a descender este trimestre, con una caída del 0,9% desde el retroceso de medio punto porcentual de los tres meses anteriores.

De su lado, el gasto en consumo del Gobierno aumentó un 0,3%, un ritmo ligeramente menor que el 0,4% del trimestre anterior. En general, la demanda interna final, excluyendo inventarios, se mantuvo estable y no contribuyó al crecimiento del PIB este trimestre.

Asimismo, las exportaciones se contrajeron drásticamente este trimestre, con una caída del 1,6% tras aumentar un 2,9% en los tres meses anteriores, mientras que las importaciones aumentaron un 0,1%, frente al 1% del segundo trimestre, por lo que la contribución del comercio exterior al crecimiento del PIB fue negativa.

Emmanuel Macron presidente de Francia Foto: AFP

El debilitamiento de la economía francesa corrobora los malos augurios de los datos del PMI, que evalúan la marcha de la actividad de las empresas del país, cuyo índice compuesto para el mes de noviembre ha empeorado a 46,2 puntos, frente a los 46,6 del mes de octubre, su nivel más bajo en seis meses, lo que implica una mayor probabilidad “de que Francia entre en recesión técnica en el cuarto trimestre”, según apuntaba Joe Hayes, economista principal de S&P Global Market Intelligence.

Por otro lado, Insee ha informado este viernes de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) del país galo se ha situado en noviembre en el 2,9% interanual, lo que implica una bajada de cinco décimas respecto del dato registrado en octubre.