Una etapa de mayor acercamiento con sus socios europeos es lo que Colombia, bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella, busca afianzar para reposicionar al país en el centro de las decisiones de la Unión Europea.

Seguridad, inversión y estrechar las alianzas comerciales son los puntos clave que impulsa la Patria Milagro, y que la diplomacia colombiana ha comenzado a visibilizarse en la Unión Europea; en donde prioriza la confianza internacional y la estabilidad institucional del país para conquistar nuevos mercados.

Lejos de los actos protocolarios, la misión diplomática de Colombia en Bruselas ha arrancado con un ritmo intensivo y riguroso, bajo la batuta del embajador Juan Gonzalo Ospina, quien el 17 de noviembre presentó sus cartas credenciales ante el rey Felipe de los Belgas, en el Palacio Real de Bruselas.

Durante el encuentro, el rey le manifestó al embajador, como le comentó a SEMANA, que visitó Colombia —cuando era príncipe — tras la tragedia de Armero por la erupción del volcán el Nevado del Ruiz en 1985.

Felipe también destacó al país y mostró su cariño por una tierra “que apuesta por la democracia con un nuevo gobierno”, contó Ospina.

Juan Gonzalo Ospina, embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea y la OTAN, presentó formalmente sus cartas credenciales ante el rey Felipe de los belgas. Foto: Embajada de Colombia en Bélgica Foto: Embajada de Colombia en Bélgica

Una visita y volver a mirar a Colombia

Son varios los movimientos que se han realizado desde la Embajada de Colombia en Bélgica, uno de los más inmediatos y determinantes se materializará en el ámbito parlamentario antes de finalizar el año.

Se trata de la visita oficial a Colombia de una delegación del Parlamento Europeo —prevista del 20 al 22 de diciembre de 2026—, la cual estará encabezada por el europarlamentario Robert Biedrón, en la que sostendrán encuentros con diferentes instituciones y el Gobierno colombiano.

Esta visita de alto nivel abordará asuntos cruciales para la agenda bilateral y regional, destacando la seguridad ciudadana, la cooperación judicial y policial, el intercambio de experiencias legislativas y el fortalecimiento de las relaciones comerciales birregionales.

Entre los parlamentarios europeos que llegarán al país está Álvaro Sebastián Kruis, un reconocido político neerlandés nacido en Medellín, quien forma parte del Parlamento Europeo desde julio de 2024.

Kruis, en diálogo con SEMANA, señaló que esta visita busca “establecer contacto con el nuevo Gobierno de Colombia, ya que esto abre muchas oportunidades, por ejemplo, para posibles inversionistas europeos. Además, es importante que conozcamos a este nuevo Gobierno, puesto que representa un poder totalmente nuevo a cargo del país. Es fundamental que nos conozcamos mejor mutuamente”.

También se pretende trasladar a los inversores europeos las oportunidades que ofrece Colombia en sectores estratégicos como la energía, la educación, los hidrocarburos y la transformación digital.

Más presencia, más diálogo y más cooperación

Además, el país también ha estado presente en la escena económica del Viejo Continente, tras el reciente encuentro del European Business Summit. Una delegación colombiana mostró las distintas oportunidades que ofrece el territorio desde distintos sectores estratégicos vitales para el despegue de la economía nacional, tales como la energía, los hidrocarburos, las infraestructuras, la educación y la transformación digital.

Colombia presentó este martes en el European Business Summit su apuesta por atraer inversión europea mediante el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad institucional y la defensa del Estado de derecho. Foto: Embajada de Colombia en Bélgica

El embajador Ospina expuso las prioridades del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y del proyecto denominado Patria Milagro, con un mensaje centrado en la misión de crecer y convertir la confianza en oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para el país.

En esa nueva reorientación de la política exterior colombiana, Europa constituye una pieza fundamental de esa estrategia. La Unión Europea no solo es uno de los principales bloques económicos del mundo, sino también un socio determinante para Colombia en materia comercial, cooperación judicial, transición energética, medioambiente, innovación y seguridad.