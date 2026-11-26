Un episodio poco habitual llamó la atención durante una sesión de la Asamblea de la República de Portugal, cuando un hombre vestido con una túnica blanca, barba y cabello largo, cuya apariencia recordaba a las representaciones tradicionales de Jesucristo, fue retirado de las galerías del Parlamento por agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP). El hecho ocurrió el martes, 24 de noviembre, durante el debate sobre el Presupuesto del Estado para 2027.

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La presencia del visitante pasó inicialmente desapercibida mientras los diputados intervenían en el hemiciclo. Sin embargo, la situación cambió durante el discurso de André Ventura, presidente del partido Chega, una de las principales fuerzas de derecha del país.

Al percatarse de la presencia del hombre, el dirigente hizo un comentario irónico que provocó reacciones entre los asistentes.

“Hasta Jesucristo vino a agradecer”, expresó Ventura, en referencia al ciudadano que permanecía sentado en las galerías del recinto parlamentario.

En el Parlamento de Portugal, “Jesús” estuvo presente en el debate sobre el Presupuesto del Estado para 2027. Foto: Getty Images

El comentario generó comentarios entre algunos diputados y alteró momentáneamente el desarrollo de la intervención.

Ante lo ocurrido, el presidente de la Asamblea de la República, José Pedro Aguiar-Branco, intervino para pedir que el visitante abandonara el lugar.

El funcionario recordó que las instalaciones parlamentarias no son un espacio para realizar manifestaciones o interrumpir las intervenciones de los representantes políticos.

“El señor no puede manifestarse ni hablar con respecto a ningún diputado, y mucho menos jugar con el Parlamento”, manifestó Aguiar-Branco. Posteriormente, solicitó a los agentes de seguridad que acompañaran al hombre hasta el exterior del edificio.

La escena quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa al visitante con vestimenta blanca mientras permanece detrás de uno de los diputados. La grabación despertó curiosidad y generó numerosas reacciones por la particularidad del episodio.

Después de abandonar el Parlamento, el hombre fue identificado por la Policía de Seguridad Pública. En declaraciones al periódico portugués Observador, aseguró que no había intentado interrumpir el debate ni dirigirse a ningún representante político. Según su versión, únicamente estaba escuchando las intervenciones, meditando y orando en silencio.

“Jesús” se hizo presente en el Parlamento de Portugal y fue expulsado. Foto: Getty Images/

También descartó que su presencia respondiera a una actuación artística o una estrategia para llamar la atención. Explicó que su intención era asistir al debate presupuestario y conocer las posiciones de los diferentes sectores políticos.

El incidente ocurrió durante una jornada parlamentaria dedicada al cierre del debate sobre el Presupuesto del Estado para 2027.

La agenda oficial de la Asamblea confirma que en la jornada estaba prevista la discusión final de la propuesta legislativa y una nueva ronda de votaciones.

La normativa parlamentaria portuguesa establece que quienes asisten a las sesiones desde las galerías deben mantener silencio y abstenerse de manifestar aprobación o rechazo mediante expresiones o aplausos. Estas disposiciones buscan garantizar el desarrollo ordenado de las actividades legislativas.

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El episodio terminó sin que los medios consultados informaran de detenciones. Sin embargo, la particular aparición del visitante y la reacción de los dirigentes políticos convirtieron una jornada centrada en las cuentas públicas portuguesas en una de las escenas más comentadas de la semana.