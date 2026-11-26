100 llamadas telefónicas y 92 correos electrónicos enviados por un hombre de 42 años a su expareja en el transcurso de un mes le costó una pena de dos años de cárcel.

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La Audiencia de Huesca confirmó la condena el pasado 3 de noviembre, después de que el acusado apelara el fallo emitido en julio por la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Huesca.

Según narra el diario El País de España, la sentencia lo encontró responsable de un delito de coacciones en el contexto de violencia de género, con el agravante de reincidencia.

El hombre llamaba constantemente a su expareja Foto: Getty Images

El caso se remonta al verano de 2023, cuando Alexandre Manuel, de 42 años, se negó a aceptar el fin de la relación sentimental que mantenía con la víctima desde abril de 2022.

Tras la ruptura, en julio del año siguiente, el hombre empezó a hostigarla mediante constantes llamadas a sus teléfonos móvil y fijo, que sumaron alrededor de 100, además de enviarle mensajes por internet y presentarse repetidamente en la entrada de su vivienda.

Uno de esos episodios ocurrió el 10 de agosto, cuando acudió al edificio y la interceptó justo cuando salía de casa, según consta en la resolución judicial, conocida por El País de España.

Tres días más tarde, la mujer aceptó encontrarse con él, pero la cita terminó en una fuerte discusión en pleno Coso de Huesca.

La mujer reportó el acoso por parte de su expareja Foto: Getty Images

La víctima consiguió apartarse del hombre y marcharse, luego de que este intentara besarla tras proferir varios insultos: “maltratadora, te follas a cualquiera”, recoge la sentencia. Además, durante un encuentro en un bar, el acusado llegó a lanzarle una botella.

Ante el acoso, la víctima tuvo que apagar su teléfono y limitar sus salidas por temor a encontrarse con su expareja.

Tras denunciarlo, un juez ordenó el alejamiento y lo condenó a dos años de prisión, además de prohibirle acercarse a ella durante seis años, según el medio español de noticias.

El acusado apeló alegando una valoración incorrecta de las pruebas y una vulneración de su presunción de inocencia. Ahora recurrió al Tribunal Supremo, por lo que la condena aún no es firme. El hombre ya tenía antecedentes por violencia de género contra una pareja anterior en 2021.