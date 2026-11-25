Aquella caminata a mediodía por la sierra catalana de Montserrat prometía ser un gesto de reconciliación. La relación entre padre e hijo venía deteriorada desde una década atrás, cuando Isak le quitó a Jonathan el control de Mango, tras unos pésimos resultados que desvirtuaron que podría reemplazarlo. Los registros forenses de las comunicaciones entre los dos cuentan lo mal que se llevaban. De ello también hablaron la terapeuta y el psiquiatra que los trató. Estefanía Knuth, compañera sentimental del millonario, confirmó sus “fuertes disputas”, pero también que las cosas mejoraban poco antes de la tragedia.

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La juez del caso señala que el padre accedió a darle a Jonathan “una herencia en vida” de alrededor de 45 millones de dólares, condición que le impuso para seguirse tratando. Conversaciones analizadas también mostraron que, a mediados de 2024, él se enteró de que su padre planeaba una fundación benéfica, cuya financiación lo obligaba a cambiar el testamento, pues los recursos saldrían de lo que iba a dejarles a su hijo y a sus dos hermanas, Sarah y Judith.

“Es en ese momento que se produce un cambio notable en el señor Jonathan Andic, el cual pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”, se lee en el auto del proceso por el que hoy se investiga al hijo como sospechoso de la muerte del industrial.

El día de la desgracia transcurrieron poco más de diez minutos de la caminata, cuando Jonathan ya llamaba a emergencias para reportar que, al pasar por las Cuevas de Salnitre, su papá se había caído por un barranco a unos 100 metros de altura con un fin fatal. Al mes, la justicia archivó el proceso por deceso accidental, pero en marzo de 2025 lo reabrió.

La detención de Jonathan, en mayo pasado, estremeció al jet set. Los Andic, a pesar de ser dueños de una de las marcas más populares del mundo, nunca dieron de qué hablar como otros clanes poderosos. La insinuación de que el hijo urdió y perpetró la eliminación del padre era el peor desenlace para una historia de superación como pocas.

El arresto de Jonathan Andic como sospechoso del homicidio de su padre, en mayo pasado. Descontento porque Isak pensaba reducirle la herencia, lo arrojó por un barranco, alega la fiscalía. Foto: Getty Images

Nacido en Turquía en 1953, Isak llegó con su familia judía sefardí a España en los años sesenta. Su primer negocio fue la venta de camisas de su país en los mercadillos de Barcelona. El olfato para los negocios lo guiaba. No solo vendía, sino que interactuaba con los clientes para auscultar sus gustos y qué esperaban encontrar en el comercio. Así, fue ampliando la oferta: zapatos, abrigos afganos y accesorios. De los tres puestos en la calle Balmes pasó a tres tiendas, entre ellas una mayorista de blue jeans.

En 1984 abrió el primer almacén Mango en el Paseo de Gracia de Barcelona junto con el empresario Enric Casi. A los ocho años tenían 100 locales en España y comenzaban la conquista del exterior. La clave del éxito fue el novedoso concepto de moda rápida, llamada así porque las colecciones cambian al ritmo del gusto de la clientela y se venden a precios asequibles. Hoy, sus más de 2.900 locales se extienden por 120 países. Andic impuso una revolución a través de ese modelo, que domina la industria, en lo que compartió honores con Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka).

La justicia desconfía de Jonathan por contradecirse en sus declaraciones. El día de los hechos sostuvo que se adelantó unos cinco metros de Isak, quien se quedó atrás tomando fotos con su teléfono. Es decir, no podía verlo, y mientras andaba “escuchó un ruido de piedra cayendo”. Al volver la mirada contempló un cuerpo precipitándose entre la vegetación y oyó “un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre”.

A las dos semanas afirmó que Isak solo usó el móvil al principio del recorrido, según lo demostró luego el examen forense del aparato. Este, además, fue hallado en el bolsillo del millonario, de lo cual se deduce que no lo maniobraba cuando se desbocó. En las dos llamadas que sostuvo con emergencias ya había dado relatos encontrados.

En principio, Jonathan admitió que estuvo en el mismo punto donde falleció su padre dos semanas antes del siniestro. Empero, las pesquisas de los Mossos d’Escuadra (policía catalana) indican que fueron tres. Para la Fiscalía eso señala planificación y estudio previo del lugar.

Los peritos policiales en montaña advierten que el sitio de la muerte no presenta ninguna dificultad. Al revisar el suelo se cuestionaron que la huella que dejó Andic no fue fortuita, sino manipulada. El expediente, dado a conocer por la prensa local, señala que “realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos”.

El macizo de Montserrat, símbolo espiritual de Cataluña, donde encontró la muerte Isak Andic mientras practicaba senderismo con su hijo. Foto: VWPics/Universal Images Group vi

El 4 de marzo de 2025 se anunció la reapertura del proceso. A la Fiscalía le inquieta que Jonathan cambiara su celular y borrara la información del antiguo el 25 del mismo mes. ¿Lo hizo para deshacerse de datos que lo incriminaban? Él asegura que perdió el dispositivo en un viaje a Ecuador y por eso compró otro.

La desmedida codicia de Jonathan, que pagó una fianza de 1,6 millones de dólares para eludir la cárcel mientras se le investiga, fue el móvil del homicidio, cree la Fiscalía. Ante el cambio del testamento, por el cual recibiría una herencia menor, habría preferido quitarle la vida a su padre. Se cita igualmente que en la terapia habló de “odio, rencor e ideas de muerte”, de las cuales culpaba a Isak.

La defensa refuta la imputación basada en la artrosis que sufría Andic, probable origen de pérdida de estabilidad y fallo al caminar. Sus peritos reconstruyeron el incidente en 3D con un maniquí y concluyeron que fue fortuito. El estudio de su celular, alegan los abogados, muestra que estuvo quieto 39 segundos, dio dos pasos y cayó, lo que sería compatible con un tropiezo y desplome accidental.

Sobre el dinero, desmienten que Jonathan estuviera en contra de la fundación, porque esta solo recibiría una pequeña cantidad de la fortuna de Andic, valorada, según Forbes, en 4.600 millones de dólares. La Fiscalía, concluyen, no ha demostrado la participación de un tercero, ni expuesto pruebas directas de que Jonathan lo hizo. El caso sigue en los tribunales, donde más de 30 testigos declararán hasta finales de noviembre.