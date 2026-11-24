Paolo Bulgari, una de las grandes figuras en la historia de la alta joyería italiana, murió en Roma, a los 89 años. Nieto de Sotirio Bulgari, fundador de la casa que lleva su apellido, dedicó su vida a la compañía familiar y fue una de las personas que impulsaron su transformación hacia las altas esferas de la moda mundial. Su aporte también contribuyó a definir el lenguaje estético que convirtió a Bvlgari en una referencia del lujo.

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La familia confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que lo recordó como “el joyero más grande de nuestro tiempo” y destacó su humanidad, talento empresarial y vínculo con Italia. Aún no se ha divulgado la causa de su muerte.

Nacido en la capital italiana en 1937, Paolo pertenecía a la tercera generación de la familia al frente de la firma. Se incorporó al negocio en 1960, cuando comenzó a trabajar junto a su padre, Giorgio Bulgari, junto a quien se dedicó a aprender día y noche sobre las piedras preciosas, un campo en el que desarrolló una especialización que lo convirtió en un experto reconocido y le permitió ser un referente a nivel creativo.

El estilo que distinguió a Bvlgari

Su influencia en la moda se manifestó en una manera particular de entender las joyas. Frente a los códigos más tradicionales de la alta joyería francesa, asociados con el platino y los diamantes, Paolo contribuyó a consolidar una estética italiana que apostaba por el oro amarillo, las piedras de colores intensos, los volúmenes generosos y las combinaciones atrevidas. También incorporó referencias al arte y la arquitectura de la antigua Grecia y Roma, una conexión con el origen de la casa que terminó convirtiéndose en uno de sus rasgos distintivos.

Su conocimiento de las gemas y su sensibilidad para combinar colores, materiales y formas hicieron que no fuera únicamente un empresario. Aunque asumió responsabilidades directivas, continuó involucrado en el diseño de las piezas y mantuvo su interés por el oficio de joyero. Entre las creaciones y códigos más reconocidos se encuentran las piezas de gran tamaño, las piedras de colores y colecciones como Serpenti y Monete, vinculadas a la identidad visual de Bvlgari.

Elizabeth Taylor luciendo aretes de la firma italiana. Foto: Getty Images - Mondadori Portfolio

Bvulgari también alcanzó notoriedad entre figuras del cine y personalidades internacionales. Una de sus clientas más célebres fue Elizabeth Taylor, quien conoció sus joyas durante el rodaje de Cleopatra, en Roma, a comienzos de los años sesenta. La actriz se convirtió en una de las grandes embajadoras de Bvlgari y contribuyó a asociar sus creaciones con el glamour de Hollywood.

La princesa Diana recibió como regalos de Dodi Al-Fayed un anillo de Bvlgari con incrustaciones de diamantes poco antes de que ambos murieran en un accidente automovilístico en París en 1997, según contaron fuentes cercanas a la realeza en su momento.

Entre otras admiradoras famosas de la marca estuvieron Sophia Loren, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman y Grace Kelly. Mientras que Zendaya y Anne Hathaway figuran entre las embajadoras actuales.

Zendaya con una gargantilla de Bvlgari. Foto: Getty Images - Kevin Mazur

De joyería romana a marca global

En 1984 Paolo asumió la presidencia de Bvlgari, mientras su hermano Nicola ocupó la vicepresidencia. Junto a otros integrantes de la familia y con Francesco Trapani en la dirección ejecutiva, participó en una etapa decisiva para el crecimiento de la compañía. La expansión internacional ya había comenzado en los años setenta con tiendas en ciudades como Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo.

Durante esos años, Bvlgari amplió su actividad más allá de la joyería y entró en sectores como la relojería, la perfumería, los accesorios y los artículos de cuero. En 1995 la empresa llegó a la Bolsa de Milán. Un año después, Paolo recibió la distinción de Caballero del Trabajo de la República Italiana por su contribución al desarrollo de la joyería y a la expansión internacional de la firma.

En 2011, la familia vendió Bvlgari al grupo francés LVMH por aproximadamente 3.700 millones de euros. La operación marcó el final de la gestión familiar directa de la compañía, aunque Paolo mantuvo su vínculo con el diseño de joyas y continuó participando en la creación de nuevas piezas.

En sus últimos años también dedicó parte de sus esfuerzos a iniciativas sociales. En 2019 creó la Fundación Paolo Bulgari, enfocada en proyectos contra la desigualdad y la pobreza, especialmente mediante programas de educación y formación profesional para jóvenes de sectores vulnerables de Roma. Su legado queda ligado tanto a la evolución estética de una de las casas más reconocidas de la alta joyería como a su expansión hasta convertirse en una firma global del lujo.