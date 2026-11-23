Hay parejas de famosos que se la ponen difícil a la prensa para captar fotos de sus romances. Pero también las hay como Kim Kardashian y Lewis Hamilton, que se prodigan en instantáneas de sus vacaciones y fiestas en las redes sociales, para dejarle claro al mundo su pasión. No hay que olvidar que ella se volvió la reina de la telerrealidad por su exhibicionismo extremo y que él se posicionó en la industria de la fama a gran escala, algo raro en un piloto.

La atracción de Hamilton por las figuras de la pantalla lo llevó a conocer a Kim en 2014. Por años se movieron en el mismo círculo y se hicieron amigos, aunque él era más cercano a la hermana menor de ella, la modelo Kendall Jenner. Cuando se veían estaban con otras parejas y a nadie se le ocurría que pudiera pasar algo entre ellos. Eso cambió en la pasada fiesta de Año Nuevo que la actriz Kate Hudson dio en Aspen, Colorado. Se reencontraron y resultó que ambos estaban solos y desde entonces no se despegan.

El corredor y la Kardashian la noche en que se conocieron en 2014, durante una gala de GQ, en Londres. Él estaba con su novia en ese momento, Nicole Scherzinger, y ella con su exesposo, Kanye West. Foto: Getty Images - David M. Benett

En febrero surgieron los primeros rumores. En abril empezaron a publicar fotos sugestivas en sus redes sociales y en junio confirmaron que son pareja. Se han vuelto costumbre en Instagram las actualizaciones que hacen sobre su amor en posts que demuestran cómo los conecta el gusto por recorrer el mundo.

Se les vio en Cotswolds, la zona del jet set británico en la que también viven los duques de Sussex. Recorrieron Japón, Italia, España y Francia, donde fueron a ver a Celine Dion en París, su destino preferido. Además, se dieron su “vitrinazo” por el Super Bowl y Coachella.

Una fuente de People contó que entre ellos “todo se siente muy fácil y ligero. Que ya se conocieran ayuda, pero ambos coinciden en cuanto a ambición, objetivos vitales y en hacer que las cosas sean sencillas”. Otro allegado le comentó a InSyle que la cuestión es seria y que están muy comprometidos en hacer que funcione. “Lo de Kim es algo auténtico, que no había experimentado en mucho tiempo”, agregó.

Su primer matrimonio con Damon Thomas terminó en divorcio tras acusaciones mutuas de maltrato físico e infidelidad. El segundo solo duró 72 días. Y el tercero, con Kanye West, acabó por los problemas mentales de él.

Durante este viaje a Hawái, la millonaria llevó a sus cuatro hijos para que estrecharan lazos con su amor. Foto: Instagram @LewisHamilton

Al igual que en su relación con el rapero, con Hamilton la moda también es protagonista. Vogue tituló que hallaron pronto su estilo como pareja y así lo explicó: “Si bien Kim se inclina por prendas que realzan la silueta y Hamilton prefiere un estilo desenfadado y audaz, ambos comparten el gusto por la ropa deportiva de alta gama y las grandes marcas”. En la gala del Lucas Museum of Narrative Art, en Los Ángeles, se veían muy a juego con prendas de Saint Laurent en negro.

El noviazgo tiene muchos fans, pero no faltan los maliciosos. Durante varios días se viralizó una polémica en el ciberespacio a raíz de un reporte, según el cual terminaron y Lewis le exigía a Kim que le devolviera un collar de 5 millones de dólares que le regaló. Resultó que era falso y ella sigue llamando a Hamilton por el apodo cariñoso que le creó: Bridgerton, en alusión a la serie sobre la nobleza británica y a que fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2021.