Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se casaron el sábado 21 de noviembre en una emotiva ceremonia en Palm Springs, California. La cantante, de 33 años, y el baterista, cinco años menor, celebraron su boda rodeados de familiares y amigos, en un encuentro que mantuvo el carácter discreto que ha distinguido buena parte de su relación.

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La ceremonia se realizó junto a una piscina, bajo un arco cubierto de flores blancas y velas. Uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia de Wayne Coyne, vocalista de la banda The Flaming Lips y amigo de la cantante, quien ofició el matrimonio. Ambos habían colaborado en el álbum experimental Miley Cyrus & Her Dead Petz, publicado en 2015.

A Cyrus la acompañó su madre, Tish Cyrus, quien asistió junto a su esposo, el actor Dominic Purcell; su padre, el cantante Billy Ray Cyrus, quien llegó junto a su pareja, la actriz Elizabeth Hurley, y su hermana menor, Noah Cyrus. También asistieron Damian Hurley, hijo de Elizabeth, y Joseph Purcell, hijo de Dominic.

Para la ceremonia, Miley Cyrus eligió un vestido de seda de manga larga, diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent. La pieza tenía la espalda descubierta y una silueta sobria, que acompañó con zapatos de seda de tacón bajo y punta fina de la misma casa de moda.

Llevó el pelo recogido en un peinado alto y desenfadado, con flores como parte del arreglo, y completó el conjunto con joyas de Chopard. Maxx Morando también vistió de Saint Laurent. El músico optó por un esmoquin negro de una sola botonadura, camisa blanca, corbata de satén de seda y gafas oscuras de montura cuadrada.

Por su parte, Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley Cyrus, compartió algunas imágenes del encuentro en sus historias de Instagram. En una de ellas se veía la mesa iluminada con velas y arreglos florales, mientras que el menú llevaba las iniciales de los novios: “M+M”. Según People, la comida incluyó ensalada, filete, langosta y postres como torta de chocolate y caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa.

Así lucieron las mesas de los invitados a la boda de Miley Cirus y Maxx Morando. Foto: Instagram: Lily-Rose Purcell / Montaje tomado de Infobae

Todo comenzó con una cita a ciegas

La relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, cuando fueron presentados por amigos en común, en lo que fue una cita a ciegas, que para ella fue más inesperada que para él. “Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, recordó en una entrevista con British Vogue.

Su primera aparición pública como pareja ocurrió en noviembre de 2023, durante el desfile Love Parade de Gucci, en Los Ángeles. Un mes después fueron vistos juntos detrás del escenario de Miley’s New Year’s Eve Party, el especial televisivo de la cantante. Desde entonces, construyeron una relación que, aunque tuvo algunas apariciones en alfombras rojas y eventos musicales, se mantuvo alejada de la exposición mediática.

La música ha sido uno de sus puntos de encuentro. Morando es baterista de la banda de rock Liily, además de compositor y productor. Su trabajo se ha cruzado con el de Cyrus en proyectos como el álbum Endless Summer Vacation, publicado en 2023, y el disco visual Something Beautiful, de 2025. La cantante ha hablado de la admiración que siente por su compañero y de la manera en que su relación también ha fortalecido su proceso creativo: “Maxx me inspira muchísimo”, dijo a Harper’s Bazaar.

El compromiso llegó después de cuatro años de relación. Morando le propuso matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en noviembre de 2025, mientras celebraban el cumpleaños número 33 de Miley Cyrus. La cantante contó posteriormente que no esperaba la propuesta y que, aunque suele querer tener el control de las situaciones, esta vez se dejó sorprender.

El anillo, diseñado por Jacquie Aiche, tenía una piedra de talla cojín sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates. Morando también recordó el momento de la propuesta en una entrevista con Wonderland Magazine: “Podía sentir cómo me latía el corazón antes de hacer la pregunta”.