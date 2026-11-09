Conozca la capital mundial del mango: ¿dónde queda y qué pueden encontrar los turistas?

El mango es una de las frutas tropicales más conocidas en diferentes partes del mundo. Aunque actualmente se cultiva en numerosos países, su historia está estrechamente relacionada con el sur de Asia, región de la que es originario.

En este contexto, India ocupa un lugar destacado, pues es el mayor productor de mango a nivel mundial.

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Este país, ubicado en el sur de Asia, se ha convertido en un referente para la producción de esta fruta. Su clima y las condiciones de distintas regiones permiten cultivar numerosas variedades, que se diferencian por su tamaño, color, textura y sabor.

Aunque no existe una designación oficial que establezca a India como la capital mundial del mango, su importancia en la producción y la historia de este alimento explican por qué suele relacionarse con ese reconocimiento.

El mango aporta hidratos de carbono, potasio, fibra y vitaminas A, E y C. Además, su contenido en fibra genera un efecto saciante, ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye a regular el colesterol en la sangre. Foto: Pixabay

¿Qué pueden encontrar los turistas en India?

Más allá de su relación con el mango, India cuenta con una amplia oferta de atractivos turísticos. Su territorio reúne ciudades históricas, templos, palacios, mercados tradicionales y paisajes naturales que hacen parte de su identidad cultural.

Uno de los lugares más conocidos es el Taj Mahal, ubicado en Agra. Este monumento de mármol blanco fue construido durante el siglo XVII por orden del emperador Shah Jahan y es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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Otra parada frecuente para los viajeros es Jaipur, conocida por sus construcciones históricas y sus fachadas de tonos rosados. Allí se encuentra el Hawa Mahal, también llamado Palacio de los Vientos, uno de los edificios más representativos de la ciudad.

Por su parte, Nueva Delhi, la capital del país, reúne espacios históricos, mercados y construcciones como la Puerta de la India y el Fuerte Rojo.

El esplendor de Agra, en India, es el Taj Mahal. Recibe de forma constante entre 7 y 8 millones de visitantes al año. Fue construido entre 1631 y 1648 por orden del emperador Shah Jahan como un mausoleo monumental en honor a su fallecida esposa, Mumtaz Mahal. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta maravilla es cuidada mediante restricciones para los turistas. No se pueden usar cámaras fotográficas, videos ni micrófonos cuando se visitan las tumbas en el interior. Foto: Semana

El mango, parte de su cultura gastronómica

La fruta también tiene un lugar importante en la alimentación de los habitantes. Se utiliza en preparaciones dulces y saladas, bebidas, postres y salsas tradicionales.

Durante la temporada de cosecha, los mercados ofrecen distintas variedades de mango, lo que permite a los visitantes conocer sus diferencias y probar algunas de las preparaciones locales.

India es la capital mundial del mango. Foto: Pixabay

De esta manera, un viaje por India permite acercarse tanto a la historia de una de las frutas más populares del mundo como a una cultura que reúne tradiciones, gastronomía y atractivos históricos.