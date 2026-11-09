Más allá de Pereira: tres pueblos de Risaralda que conquistan con su gastronomía y arquitectura tradicional

A pocos kilómetros de Pereira hay municipios que conservan buena parte de la identidad cultural y gastronómica no solo de Risaralda, sino del Eje Cafetero.

El ‘corazón del viento’, un destino para probar cafés especiales y ver especies endémicas: queda a solo una hora de Pereira

Desde las calles y casonas de arquitectura antioqueña de Marsella hasta el tradicional chorizo de Santa Rosa de Cabal y los platos de pescado de La Virginia, estos destinos ofrecen diferentes experiencias para quienes buscan una escapada de un día o un recorrido de fin de semana sin alejarse demasiado de la capital risaraldense.

Sus encantos son variados y los viajeros tienen la posibilidad de escoger los planes que más se ajusten a sus gustos. Estos son algunos de los encantos de los mencionados lugares.

Santa Rosa de Cabal y su tradición gastronómica

A unos 15 kilómetros de Pereira, Santa Rosa de Cabal es uno de los destinos más reconocidos de Risaralda por su gastronomía tradicional y sus termales. Su producto insignia es el chorizo santarrosano, preparado con carne magra de cerdo picada a mano y pocos condimentos, una receta que se ha convertido en símbolo de la identidad culinaria del municipio. También se pueden encontrar morcilla, empanadas, tamales, arepas y preparaciones propias de la cocina campesina.

Las cacadas de aguas termales son uno de los encantos de Santa Rosa de Cabal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Quienes llegan hasta este lugar, además de sus delicias gastronómicas, pueden disfrutar de sus aguas termales, uno de los encantos que más llaman la atención de los viajeros, sin que sea el único. De acuerdo con la Alcaldía, este es un municipio lleno de historia, tradición y cultura que guarda en cada rincón la esencia de su gente.

Allí se aprecian construcciones representativas de la colonización antioqueña, con edificaciones tradicionales alrededor del centro urbano. Entre los lugares para recorrer están el Parque de las Araucarias, la plaza de mercado, la antigua estación del ferrocarril y la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Victorias.

El municipio de Risaralda, surcado por ríos y quebradas, hogar de más de 500 especies de aves, a dos horas de Pereira

Marsella, un pueblo colorido

Marsella es una de las mejores alternativas para quienes disfrutan los pueblos con arquitectura tradicional y se encuentra a solo una hora de Pereira. Su centro urbano conserva casonas de influencia antioqueña, fachadas coloridas, balcones de madera y calles que reflejan la historia de la colonización cafetera. Su arquitectura es uno de los elementos que le han dado reconocimiento dentro del Paisaje Cultural Cafetero.

Marsella es considerado uno de los pueblos más lindos del Eje Cafetero. Foto: YouTube@alcaldiamunicipaldemarsell7153/API.I

En la lista de sitios de interés está la Casa de la Cultura, una edificación tradicional que funciona como espacio de conservación de la memoria histórica y cultural del municipio. También vale la pena conocer el Parque Bolívar, la iglesia María Inmaculada y el cementerio Jesús María Estrada.

En gastronomía, el sancocho es una de las preparaciones tradicionales y la cocina local también está vinculada con los productos campesinos y la cultura cafetera de la región.

El municipio risaraldense bañado por cascadas y aguas cristalinas que engalanan el paisaje, una joya turística a dos horas de Pereira

La Virginia y su gastronomía de río

Muy cerca de Pereira, La Virginia ofrece una experiencia distinta a la de otros municipios del departamento, debido a su cercanía con los ríos Cauca y Risaralda. Su gastronomía es uno de sus principales atractivos. Al estar vinculada con la tradición pesquera de la región, sobresalen preparaciones como el sancocho de bagre y el viudo de pescado.

Es tal la relevancia de estos productos que se estableció la Ruta del Pescado, un circuito gastronómico de restaurantes dedicados a la preparación de este alimento en diversas presentaciones, un recorrido lleno de sabor y tradición, según información de la Alcaldía Municipal.

La Virginia está ubicado a menos de una hora de Pereira. Foto: Facebook Alcaldía de La Virginia/API.

En cuanto a su arquitectura, esta puede apreciarse muy bien en el centro del pueblo. El parque principal es un punto de encuentro rodeado de establecimientos comerciales y edificaciones institucionales. También se puede conocer la parroquia Nuestra Señora del Carmen y acercarse al entorno del río para comprender la relación del municipio con la actividad fluvial.