A pocos kilómetros de Bogotá: así puede llegar a las termales de Choachí y disfrutar de un día de descanso

A solo una hora de Bogotá se encuentra Choachí, un destino que invita a cambiar el ritmo de la ciudad por paisajes montañosos, aire puro y experiencias de descanso. Este municipio de Cundinamarca combina atractivos naturales, tradición gastronómica y sitios emblemáticos como la cascada La Chorrera y las termales Santa Mónica, convirtiéndose en una buena alternativa para una escapada de fin de semana.

El pueblo de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene lagunas sagradas, termales y paisajes de páramo

Precisamente, las mencionadas termales son uno de los principales atractivos de este pueblo, reconocido por la ONU Turismo como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural.

Es un lugar rodeado de montañas y paisajes naturales, que ofrece la posibilidad de disfrutar de piscinas de aguas termales, en un ambiente perfecto para desconectarse de la rutina y pasar un día diferente.

Su entorno natural y sus espacios de relajación hacen de este complejo turístico una opción para compartir en pareja, familia o amigos, y lo mejor es que es muy fácil llegar.

Las termales Santa Mónica son uno de los principales atractivos en Choachí. Foto: Termales Santa Mónica/API.

Otros atractivos

En Choachí, además de visitar sus termales, hay otros planes que los viajeros no deberían perderse. La plataforma De Tour de la Gobernación de Cundinamarca, indica que en este destino se puede visitar la zona histórica del municipio que narran episodios que han marcado el devenir del pueblo, así como sus costumbres y tradiciones.

Así mismo, para los amantes de la naturaleza, en sus tierras se encuentra la caída de agua más alta de Colombia con 590 metros de altura, que está ubicada en un bosque de niebla que se mantiene en perfectas condiciones. Allí es posible realizar diversidad de actividades al aire libre y es un escenario especial para quienes disfrutan de la aventura.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

¿Cómo llegar a Choachí y sus termales?

Se sale de Bogotá por la avenida Circunvalar, en dirección a los cerros orientales.

Se toma el desvío hacia la vía Bogotá-Choachí, pasando por el sector de Guadalupe.

Se continúa por la carretera que atraviesa el páramo de Cruz Verde hasta llegar al municipio de Choachí.

Desde el casco urbano, se dirige hacia Termales Santa Mónica, ubicados en la vereda Resguardo, aproximadamente a dos kilómetros del municipio.

La Chorrera de Choachí es la caída de agua de mayor altura en Colombia. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Si el viaje se realiza en transporte público se puede ir de la siguiente forma:

Se toma un bus intermunicipal con destino a Choachí en el sector de la calle Sexta de Bogotá.

Al llegar al parque principal del pueblo se contrata un transporte local que lo acerque a los termales.

También es posible caminar desde el casco urbano, dado que la distancia para llegar a las termales es muy corta.