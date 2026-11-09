Los dos destinos colombianos más elegidos para despedir el 2026: las playas son protagonistas

Los destinos de sol y playa se mantienen entre las principales opciones de los colombianos para las vacaciones de fin de año. Así lo señala la Encuesta Trimestral ANATO (ETA) del tercer trimestre de 2026, que ubicó esta categoría en el primer lugar de los productos turísticos más comercializados.

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En el mercado nacional, Cartagena encabezó las menciones de las agencias de viajes encuestadas, con el 74,7 %, seguida de San Andrés, con el 63,2 %. Estas cifras coinciden con las reservas de diciembre reportadas por Viajes Falabella, en las que Cartagena representa el 28,4 % y San Andrés el 21 % de las preferencias.

“Esperamos que los destinos de sol y playa sigan siendo protagonistas durante las vacaciones de fin de año. El reto está en enriquecer esa oferta con experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza que permitan al viajero descubrir más de cada lugar y vinculen a otros prestadores locales. Las Agencias de Viajes son las que integran estas alternativas y orientan a los colombianos para que planeen sus vacaciones con anticipación”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

La diversidad de islas y playas en San Andrés y Providencia hacen de este lugar un sitio mágico e imperdible. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a los viajes internacionales, República Dominicana y México registraron un aumento en las salidas de colombianos entre enero y septiembre de 2026. Al primer país viajaron 355.784 personas, un crecimiento del 32,7 % frente al mismo periodo de 2025. México recibió 378.607 viajeros, lo que representó un incremento del 16,4 %.

Por su parte, las reservas de fin de año ubicaron a Punta Cana en el primer lugar de los destinos internacionales, con el 27 % de participación. Cancún ocupó la tercera posición, con el 8 %.

En esta ciudad uno de los principales encantos son sus playas. Foto: Getty Images

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Los resultados muestran la continuidad de la demanda por destinos tradicionales durante la temporada de vacaciones. Para ANATO, esta tendencia también representa una oportunidad para ampliar las actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza que se ofrecen en estos lugares.