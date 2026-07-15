Risaralda es un destino donde el aroma a café se funde con sus montañas, verdes intensos, bellos paisajes y tradición. Este departamento les ofrece a los viajeros sitios icónicos como las termales de Santa Rosa de Cabal, pueblos encantadores que conservan intacta la arquitectura de la colonización antioqueña y una arraigada cultura cafetera en la que muchos quieren sumergirse.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y acogedores de Risaralda, destino cafetero ideal para el ecoturismo

Este territorio es considerado un paraíso para el avistamiento de aves y, además, alberga joyas de la biodiversidad como el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, que garantiza una experiencia turística única e imperdible.

Tiene 14 municipios y cada uno de ellos ofrece diversidad de encantos que vale la pena conocer. Uno de ellos es un destino centenario, lleno de biodiversidad, ríos y cascadas que se complementan con cientos de aves de diversas especies.

Hablamos de Mistrató, un territorio donde abunda la historia, la naturaleza y la tradición, según la Gobernación de Risaralda.

Debido a su topografía quebrada, estas tierras son privilegiadas con variedad de pisos térmicos que van desde el cálido y húmedo hasta los páramos fríos y silenciosos.

Está ubicado a 87 kilómetros de Pereira y, de acuerdo con los datos oficiales, su riqueza natural es uno de sus mayores tesoros. Es un municipio surcado por ríos y quebradas de aguas cristalinas, gracias a lo cual se erige como un santuario hídrico, en donde, como si fuera poco, habitan más de 500 especies de aves, entre ellas la emblemática bangsia negra y oro, considerada una joya alada que sobrevuela los cielos del municipio.

Así es el pueblo de Risaralda conocido como el ‘alto del rey’, un encantador destino a una hora de Pereira

Sitios de interés

Sin duda, este es un destino imperdible si se quiere tener días de tranquilidad y descanso en medio de la naturaleza. Uno de esos encantadores lugares es el Santuario Ecológico de Barcinal, que ofrece una gran ciénaga donde abundan la fauna y la flora, un espacio ideal para el avistamiento de aves.

Este es el punto de partida para iniciar un circuito ecológico que recorre Barcinal, La Argentina, Arrayanal y Quebrada Arriba, conectando paisajes de gran biodiversidad.

Mistrató es perfecto para los amantes de la naturaleza. Foto: Gobernación de Risaralda

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, también está la cascada del Sutú, que se eleva 80 metros de altura. A este punto se llega a través de senderos sembrados de flores y árboles nativos, lo que convierte el paseo en una verdadera aventura natural. Esta caída de agua se ubica a una hora de la zona urbana, convirtiéndose en una buena opción para los que desean escapar del bullicio y disfrutar de un ambiente tranquilo, mientras disfrutan de una rica taza de café.

Precisamente, otro de los planes imperdibles en este destino risaraldense es visitar fincas cafeteras donde no solo se aprende de los procesos de cafés especiales, que son protagonistas en el municipio, sino que se deleita el paladar con esta bebida inigualable.