Así es el municipio boyacense que es destacado como el mayor productor de frutas de clima frío, un destino imperdible

El departamento de Boyacá es uno de los más encantadores de Colombia gracias a sus bellos paisajes montañosos, rica gastronomía y diversidad de expresiones culturales.

Uno de sus municipios es Nuevo Colón, ubicado a 31 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), cuando llegaron los primeros españoles a las tierras de Nuevo Colón, el caserío, que era gobernado por el cacique Turmequé, tenía por nombre Chiriví.

Posteriormente, en el siglo XVI, “los indígenas muiscas asentados allí formaron la encomienda de Icabuco, la más grande del Nuevo Reino de Granada, la cual estaba bajo las órdenes de Gonzalo Suárez Rendón. La parroquia fue erguida en 1776 y en 1783 se produjo su categorización a municipio. Posteriormente, luego de la separación de Panamá (donde está la ciudad de Colón) del territorio colombiano, el nombre Chiriví fue cambiado por Nuevo Colón”.

Así es el municipio boyacense de clima cálido y gran relevancia económica, un destino con historia y tradición

Economía

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, destacándose la producción de cultivos tradicionales como la arveja, la papa, el fríjol, la arracacha, entre otros.

Las peras son una de las frutas que se producen en Nuevo Colón, Boyacá. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, Nuevo Colón es considerado el mayor productor de frutales finos de clima frío del país. Entre ellos se destaca la curuba, la ciruela, el tomate de árbol, la feijoa, la mora, la pera y la granadilla.

“Hay cerca de cinco agroindustrias procesadoras de fruta y varias microempresas procesadoras de vino a base de dichos cultivos. También se elaboran productos de hierbas aromáticas, al igual que artesanías con lana y fique. Todo ese potencial alrededor del cultivo de frutas, sumado al patrimonio cultural y arquitectónico que posee, hacen de Nuevo Colón un lugar apetecido por los turistas”, agrega Situr Boyacá.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentran la Casa del Fundador, La Casona de Sevilla, las cavernas donde se reunían los indígenas a orar y varios estaderos cerca del río Aposentos.

“No es extraño encontrar visitantes, recorriendo las calles coloniales en busca de algún fruto exótico para degustar, capturando imágenes de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua o, ya bien, dejándose maravillar por los jardines que adornan la plaza principal”, subraya Situr.

Adicionalmente, la publicación afirma que los operadores turísticos locales tienen disposición del visitante dos rutas que permiten, por un lado, conocer el ecosistema que rodea al municipio y, por el otro, todo el proceso en torno al cultivo de frutas: La Ruta al Mirador Mesa Alta y la Ruta de los Tejares de Chiriví.