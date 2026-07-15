El puente festivo del 20 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, representa mucho más que una celebración patriótica y se convierte en un buen pretexto para tomar unos días de descanso y darse una escapada, cuando las vacaciones de mitad de año están por terminar.

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Al ser uno de los festivos más emblemáticos, estos días son una excusa perfecta para recorrer las carreteras del país, dinamizar el turismo local y reconectar con la riqueza histórica y natural de las diferentes regiones.

Con el propósito de descansar y desconectarse del día a día, muchas personas buscan destinos tranquilos y que brinden experiencias diferentes, ya sea sumergiéndose en aguas termales, recorriendo senderos ecológicos o descansando en paisajes andinos.

Estas son algunas de las razones por las que un destino boyacense está en el radar de los viajeros. De acuerdo con información de la plataforma de reservas Booking, Zetaquira es el destino que encabeza la lista de los lugares colombianos que más despiertan el interés de los viajeros para este puente festivo, consolidándose como una alternativa para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas lejos de los destinos tradicionales.

Zetaquira tiene la cascada termal más alta del país. Foto: Tomada: Situr Boyacá

¿Qué pueden hacer los viajeros en este destino?

Datos oficiales indican que en este municipio boyacense se encuentra la cascada termal más alta de Colombia. De acuerdo con la Alcaldía Municipal, esta caída de agua hace parte de los 32 nacimientos de agua termal localizados a orillas del río Mueche. Su altura es de 16 metros y se clasifica como de agua dulce magmática, no azufrada y nace a una temperatura de 89.5 grados centígrados.

Según la información oficial este era un antiguo centro de adoración Muisca al dios Súa, donde el vapor de sus aguas al elevarse rendía un tributo a Bachué, madre de los Muiscas, representada en la serpiente, que a su vez simbolizaba la fertilidad.

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Una opción más para conocer es la cascada de tres temperaturas: 18, 38 y 68,5 grados centígrados, según información de la Gobernación de Boyacá, a lo que se suman diversas opciones como piscinas termales y espacios para desarrollar actividades de ecoturismo y senderismo, un plan que resulta completo en medio de los encantos naturales.

Cascada Las Tinajas en Zetaquira, Boyacá Foto: Créditos: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) / API

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) asegura que otros planes para hacer en este municipio son, por ejemplo, una caminata al cerro de la Virgen del Coro (protectora del Valle de Lenguapá) e ir por los caminos Muiscas que llegan y rodean la laguna de Tierra Blanca.

Otros destinos en el radar

En el listado de destinos que llaman la atención de los viajeros para el próximo fin de semana también se encuentran: San Andrés, Zaragoza, Puerto Tejada y La Ciénaga de Oro, los cuales brindan propuestas diferentes desde paisajes de montaña y experiencias de mar hasta escapadas regionales y planes urbanos.

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En conjunto, los resultados ponen en el radar destinos emergentes y zonas específicas que están ganando visibilidad frente a la misma temporada del año pasado.