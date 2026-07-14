La gastronomía colombiana es uno de sus grandes atractivos turísticos y Boyacá se consolida como una de las regiones donde la riqueza culinaria es única, reflejando sus tradiciones campesinas y la diversidad agrícola de la región.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Sus recetas, transmitidas de generación en generación, se elaboran con ingredientes frescos como la papa, el maíz, el trigo, las habas y diversos tubérculos cultivados en sus tierras.

Platos típicos como el cocido boyacense, la mazamorra chiquita, el cuchuco de trigo con espinazo y las arepas boyacenses permiten a los visitantes descubrir los sabores auténticos de este departamento andino.

En medio de la larga lista de productos para deleitarse están los amasijos que forman parte de la tradición culinaria del departamento desde la época colonial, cuando se combinaron ingredientes indígenas, como el maíz, con productos introducidos por los españoles, como el trigo, la leche y el queso.

Los amasijos de Arcabuco son imperdibles. La oferta es variada. Foto: Alcaldía Municipal de Arcabuco/API.

Arcabuco y sus amasijos

Si bien estos productos se disfrutan en todo Boyacá, hay un pueblo que destaca por la amplia oferta de estos productos y se encuentra a solo 45 minutos de Villa de Leyva, uno de los destinos más visitados en la región.

Se trata de Arcabuco, donde la base de la economía son los productos típicos que endulzan el paladar de sus consumidores. Según información de la Alcaldía Municipal, allí los viajeros pueden deleitarse con productos como las almojábanas de queso y de cuajada, la mantecada, el queso doble crema, el queso de hoja, el pastel de pollo, las repollitas, los ponques, las milhojas, las mogollas, los besos de novia, los merengues y los cotudos o rosquetes.

Tres pueblos de Boyacá que muchos recomiendan visitar; son perfectos para pasar unos días de descanso

Estas delicias destacan por su elaboración artesanal, el uso de ingredientes frescos de alta calidad y las recetas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación.

Gracias a esta tradición gastronómica, Arcabuco se ha consolidado como un destino imperdible para quienes desean disfrutar de la auténtica cocina boyacense y conocer uno de los mayores referentes de los amasijos en Colombia.

Arcabuco, uno de los destinos para visitar en Boyacá. Foto: Créditos: Facebook - Alcaldía de Arcabuco, Boyacá / API

¿Qué más hacer en Arcabuco?

Además de estas delicias, Arcabuco cautiva a los visitantes por su encanto colonial. Allí los visitantes pueden apreciar calles empedradas, casonas tradicionales y el ambiente tranquilo del parque principal, rodeado de árboles y jardines, que crean un escenario ideal para recorrer el municipio.

En el centro del pueblo sobresalen la iglesia de Nuestra Señora del Amparo y el Monumento al Roble, dos de los símbolos más representativos de la historia y el patrimonio local.

Los cinco pueblos de Boyacá más recomendados para el ecoturismo, según la IA

Más allá de su zona urbana, Arcabuco ofrece una amplia variedad de atractivos naturales, ideales para los amantes del ecoturismo y la aventura. Entre los sitios más visitados se encuentran las reservas naturales de Iguaque y Rogitama, el cañón del río Arcabuco, el cerro de Monserrate, la Laguna Negra, la Laguna Empedrada, la Cueva del Contento, el Alto de la Virgen y el humedal La Balsa de Oro, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).