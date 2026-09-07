Transporte aéreo en Colombia mantiene tendencia positiva: crece 5,1 % frente a 2025

El transporte aéreo colombiano mantiene una tendencia al alza durante 2026. Entre enero y julio, 34,3 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en el país, lo que representa un crecimiento del 5,1 % frente al mismo periodo de 2025. Solo durante julio se movilizaron 5,3 millones de pasajeros, de acuerdo con las cifras provisionales de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil.

“El comportamiento del mercado doméstico fue uno de los principales componentes de este crecimiento. Durante los primeros siete meses del año, el tráfico nacional aumentó 5,7 %, para alcanzar 19,5 millones de pasajeros, en un escenario marcado por la estabilidad en la oferta de servicios y la disponibilidad de rutas aéreas. Por su parte, el mercado internacional registró un crecimiento del 4,4 % entre enero y julio”, señaló la Aerocivil.

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Carga

El transporte aéreo de mercancías presentó igualmente un comportamiento positivo. Durante julio se movilizaron 78.432 toneladas de carga y correo, 5.310 toneladas más que en julio de 2025, equivalente a un crecimiento del 7,26 %.

En el acumulado enero-julio, el volumen transportado alcanzó 584.263 toneladas, con un incremento del 5,8 % frente al mismo periodo del año anterior. El mercado internacional concentró la mayor parte de este movimiento. Durante los primeros siete meses de 2026 registró un aumento de 29.714 toneladas, equivalente a un crecimiento del 6,3 %, para un total de 501.718 toneladas movilizadas.

“En el mercado nacional también se mantuvo la tendencia positiva: entre enero y julio se movilizaron 82.545 toneladas de carga y correo, lo que representa una variación positiva del 3,0 % frente al mismo periodo de 2025″, agregó la entidad.

Tráfico aéreo en América Latina y el Caribe cayó 2,3 % en junio

Bogotá reporta un incremento en la conectividad aérea y oferta turística

Un incremento en la conectividad aérea y en pasajeros movilizados ha registrado Bogotá, durante lo corrido de 2026, según cifras del Observatorio de Turismo de la ciudad.

Panorámica del aeropuerto internacional El Dorado Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Entre enero y junio operaron 89.707 vuelos con destino a la ciudad, 5,5 % más que durante el mismo periodo de 2025, y se movilizaron 11,2 millones de pasajeros, un crecimiento de 4,5 %. La programación para los próximos meses mantiene esa tendencia: entre julio y septiembre están previstos 43.507 vuelos directos hacia Bogotá, 3,6 % más que un año atrás, con una oferta superior a 7,3 millones de asientos”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

“Estamos avanzando en el fortalecimiento de la promoción internacional para generar nuevas alianzas y diversificar mercados, principalmente de Centroamérica y Europa. Queremos que los visitantes disfruten la ciudad, permanezcan más tiempo y encuentren razones para volver”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.